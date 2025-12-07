La Cueva
“Dominio Romano” és un Celler de Ribera de Duero d’orígen català, on s’elabora aquest vi negre d’alta qualitat i sense sulfits afegits. Quan parlem de sulfits ens referim a un element natural (el sofre) que s’afegeix Durant l’elaboració com a antioxidant i conservant, però que en excés pot produir mal de cap o ardor. En el vi té la funció de garantir un llarg recorregut a l’ampolla, mantenint-lo viu. Com a referència podríem dir que els vins poden tenir, legalment, més de 200mg/litre. Els ecològics volten els 100, però la tendència actual és d’anar disminuint la quantitat de sulfits, fins arribar a menys de 10mg/litre (els que apareixen de forma natural). Quan arribem a aquest punt és quan a l’etiqueta s’indica que no hi ha sulfits afegits. Si partim d’un raïm sa i tot el procés d’elaboració és estricte, podem evitar l’excés de sulfits. “La Cueva” està elaborat buscant la màxima expressió del raïm, fermentat en un dipòsit especial que en dissol el màxim de precursors aromàtics i amb una criança amb poca intervenció de la fusta. Així aconseguim un vi elegant i fresc, poc habitual en els vins negres tradicionals.
