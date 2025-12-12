Els torrons de Nadal més virals es fan a la Catalunya central
L'Obrador Palomo d'Igualada és un de molts establiments de la regió central que innoven en el catàleg del dolç nadalenc tant en sabor com en forma
Creadors de contingut de tot l'Estat fan tasts de les tauletes de Happy Hippo i Dinosaurus del negoci igualadí que acumulen milers de visualitzacions a les xarxes socials
Són les cinc de la tarda d’un 25 de desembre. Fa tres hores que la família seu a taula menjant, primer, un bon plat d’escudella. Tot seguit, una sarsuela o una ració generosa de rostit de pollastre. En el temps que trigues a descordar-te el primer botó dels pantalons, arriben les neules, els polvorons i els torrons. Aquests últims fa mesos que escalfen motors als prestatges de les grans superfícies. Els de Xixona i Alacant comparteixen espai amb les novetats que any rere any han anat guanyant més adeptes, com són el de crema de festuc, el de pastís de formatge -conegut en la seva forma anglesa com a «cheesecake»- i el de kinder. La llista de sabors resulta infinita. I les pastisseries i les marques especialitzades en la creació d’aquest tradicional dolç de Nadal, han aprofitat el «boom» innovador per crear varietats que, a priori, semblen pràcticament impossibles.
A la sobretaula, aompanyar un cafè amb un bon tros de torró de gintònic és possible si has passat per la pastisseria Targarona d’Igualada. El local, ubicat al carrer Roser, presenta aquest any un catàleg de prop d’una vintena de torrons diferents, entre els quals hi ha aquesta varietat que barreja la mantega de cacauet amb la ginebra i la llima. Encara més explosiva és la combinació de puré de mango i maracujà i regalèssia que conforma el que han batejat com a torró de regalèssia i passió, quart, enguany, en el Concurs al Millor Torró d’Espanya. El de festuc no hi falta tampoc a la seva vitrina. Això sí, amb kataifi i xocolata blanca per crear-ne la famosa xocolata de Dubai. Però Igualada no és l’únic municipi que s’ha deixat seduir per aquesta tendència.
A Solsona, la pastisseria Camps també s’ha sumat al boom de la xocolata de Dubai, i l’ha acompanyat d’altres propostes sorprenents com el torró de croissant i el de pa amb oli i sal. A Manresa, la pastisseria Perarnau aposta fort per l’originalitat amb el seu torró «Boom», una combinació picant amb gianduja, bitxo, cruixent i trufa de ratafia, pensada, segons diuen, «per als més atrevits». Enguany, però, també s’han animat amb dos torrons de temàtica musical ben actuals: un d’Oques Grasses, amb ametlla i un toc de sal, i un altre de Rosalía, amb un potent gust a rosa.
A banda del sabor, hi ha qui també juga amb la forma. L’Eva i l’Isaac, els cosins de l’obrador Palomo d’Igualada, canvien al desembre les seves famoses cookies pels torrons. En tenen un de Happy Hippo, amb la forma del famós hipopòtam, i un altre de Dinosaurus, amb un farcit que recorda la galeta de la infància. La proposta ha agradat tant que creadors de contingut d’arreu de l’Estat s’han acostat a l’obrador per tastar aquests torrons que ja cataloguen de «virals». Els fan la competència a les xarxes els de Pepina Pastel, un e-commerce valencià que triomfa pel seu torró en forma de Dorito. El descriuen com el torró «perfecte pels fans dels sabors atrevits». La idea de combinar el dolç i els salat els ha dut a treure enguany una novetat igual de sorprenent que la primera: la Ruffle, una tauleta de torró amb xocolata blanca i el sabor de les patates ruffles de pernil.
La Dolçeria Pujol de Berga es decanta per sabors més clàssics, però igualment especials, amb el torró de coco, el de fruita o el de ratafia. Mentrestant, a Agramunt, Torrons Vicens ha agafat els postres clàssics de Nadal i els ha posat dins d’una tauleta: la Rosca de Vi, amb el toc del xef Ángel León, combina el cruixent clàssic amb xocolata caramel·litzada; i el Panettone de Quique Dacosta converteix el dolç italià en una versió compacta i innovadora plena de fruites confitades i xocolata.
