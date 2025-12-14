Gramona Mart 2024

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jaume Pont

Gramona és un celler de prestigi dins el món dels escumosos, on històricament ha estat un referent. També elabora vins tranquils al Penedès amb la mateixa qualitat, tots ecològics i amb pràctiques biodinàmiques, per aconseguir la màxima puresa i integració al paisatge. El Mart és un Xarel·lo vermell elaborat com a vi blanc, però només de premsar-lo ja agafa una mica de color vermellós, degut al pigment que aquest tipus de Xarel·lo té a la pell. Amb una elaboració precisa, deixant 5 grams de sucre residual del propi raïm, aconsegueixen un vi fi, amb bona expressió aromàtica i una sedositat en boca elegant. Amb la garantia Gramona, cada any és excel·lent, tot i que amb el temps es va apagant, però sense perdre identitat. És recomanable doncs, prendre’l com més jove millor, tot i que durant els dos o tres primers anys es manté viu.

