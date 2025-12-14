Sabors
La vigència de Voltaire
Gramona és un celler de prestigi dins el món dels escumosos. També elabora vins tranquils al Penedès amb la mateixa qualitat, tots ecològics per aconseguir la màxima puresa i integració al paisatge. El Mart és un Xarel·lo vermell elaborat com a vi blanc, però només de premsar-lo ja agafa una mica de color vermellós, a causa del pigment que aquest tipus de Xarel·lo té a la pell. Amb una elaboració precisa, deixant 5 grams de sucre residual del propi raïm, aconsegueixen un vi fi, amb bona expressió aromàtica i una textura sedosa en boca. Cada any és excel·lent, tot i que amb el temps es va apagant, però sense perdre identitat. Per això és recomanable prendre’l com més jove millor, tot i que durant els dos o tres primers anys es manté viu.
El Vincent Pousson és un francès que vivia a Barcelona a qui li encanta la gastronomia i que fa anys va engegar un blog que ha acabat de forma natural a Instagram. El va batejar ‘Idées liquides et solides’. És un magnífic menjador, un extraordinari escriptor i a, més a més, té un do per al disseny gràfic i la fotografia.
La seva darrera publicació la il.lustra amb la següent cita: «L’esperança és un aliment de la nostra ànima. S’ha trobat, en bona política, el secret de fer morir de fam aquells que, cultivant la terra, fan viure els altres.» La cita és de Voltaire, de tres segles enrere però segueixen apareixent casos que la fan més actual que mai.
Fa quatre dies parlàvem de la revolta pagesa. Avui, tenim un altre cas alarmant amb els pescadors. La bestiesa que es proposa de rebaixar els dies de pesca és una mostra més de que aquest món no està ben enfocat. No soc expert en mars però no veig què en traurem de bo si anem cap a una uniformització de l’alimentació i el peix que podrem menjar ha de venir de ben lluny enlloc de pescar-lo a les nostres costes. Ni els productes més processats ens beneficiaran la salut ni l’impacte ecològic que deixarem al planeta ens farà anar més bé.
Val a dir que almenys aquest cop un polític ha parlat clar, ha assumit responsabilitats i ha donat explicacions clares. En les diverses aparicions que ha fet l’Òscar Ordeig, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, he observat una implicació i una capacitat amb una competència destacable que valen tant pel cas de la pesca com pel de la pesta porcina.
Les declaracions que he escoltat aquests dies sobre la proposta de Brussel.les de rebaixar els dies de pesca són una aberració es miri per on es miri.
Aquest any les barques només han pogut feinejar 130 dies. La intenció expressada és deixar-ho en 9 si no adapten les embarcacions amb mesures draconianes que són caríssimes.
No sé si el conseller se’n sortirà però tinc claríssim que Voltaire segueix més vigent que mai.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa