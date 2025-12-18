La Rioja que torna al seu origen
Casa Gourmet presenta al desembre una selecció de grans vins de poble
María José Cayuela
Casa Gourmet ha apostat en la seva selecció de desembre pels vins de poble, aquells que neixen de la vinya i parlen amb honestedat del territori. Tres negres —El Pacto 2021, Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020 i Artuke Pies Negros 2023— conformen una proposta que reivindica la identitat, la puresa i el caràcter genuí del rioja més autèntic.
Aquesta selecció de Casa Gourmet reuneix tres negres que sintetitzen la diversitat de la Sonsierra i la Rioja Alavesa a través de projectes que aposten per vinyes velles, viticultura artesanal i un profund respecte per cada parcel·la. Des de la frescor de muntanya de Rivas de Tereso fins a la tradició interpretada des de la mínima intervenció a Ábalos i Baños de Ebro, passant per la mirada rural d’El Pacto, els tres vins mostren una Rioja que prioritza l’origen, l’honestedat i l’expressió de la vinya per damunt de la tècnica.
El Pacto 2021: la memòria rural del rioja
El Pacto 2021 recupera l’esperit dels vins de poble de fa mig segle, amb una elaboració que prioritza la naturalitat, l’equilibri i l’expressió directa del paisatge. Procedent de 27 parcel·les ecològiques de la Sonsierra, combina tempranillo, graciano i mazuelo per oferir un negre honest, amb fruita negra madura, regalèssia i sotabosc, i un pas per boca sedós i fresc.
Viñedos El Pacto, el projecte de Vintae dedicat al rioja rural, treballa amb agricultura orgànica i una visió que posa en valor la diversitat genètica i el respecte per la biodiversitat.
Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020: la veu de la vinya en altura
Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020 és l’expressió més precisa d’un enclavament de muntanya únic dins del mapa del rioja. Les seves parcel·les, situades per sobre dels 600 metres, aporten un perfil fresc, vertical i amb una marcada mineralitat. En nas ofereix fruita vermella vibrant, herbes aromàtiques i un fons pedregós; en boca és directe, llarg i harmònic. El vi compta amb una sòlida trajectòria crítica: Parker 93+, Suckling 94, Peñín 94 i Atkin 91.
Nascut per donar veu als viticultors que envolten la històrica Granja Nuestra Señora de Remelluri, aquest projecte vinifica cada poble per separat, preservant-ne la identitat i l’origen.
Artuke Pies Negros 2023: tradició i mínima intervenció
Artuke Pies Negros 2023 reivindica la tradició riojana des d’una visió contemporània, elaborant tempranillo i graciano amb mínima intervenció i un respecte absolut per cada parcel·la. Procedent de vinyes velles treballades en vas a Ábalos i Baños de Ebro, mostra un perfil de fruita negra fresca, violetes, regalèssia i un subtil toc de sotabosc.
En boca és sucós, equilibrat i fluid, sostingut per una acidesa natural que allarga el vi. Amb 93 punts a Peñín, Parker i Suckling, és el negre més representatiu del projecte familiar Artuke, dirigit per Arturo i Kike de Miguel Blanco, que ha transformat la comprensió dels vins de poble a la Rioja Alavesa.
Casa Gourmet és l’e-commerce gastronòmic del grup Prensa Ibérica, especialitzat en vins singulars i productes gourmet d’alta qualitat, seleccionats amb criteri expert i vocació divulgativa. A través del seu Club de Vins, ofereix cada mes aquesta selecció exclusiva sense despeses d’enviament. En la selecció de desembre, les persones que es donin d’alta com a nous membres reben com a obsequi un set de Vinak, compost per un obridor i una làmina antigoteig, un detall pràctic pensat per gaudir del vi amb més comoditat i precisió. La selecció es pot comprar a casagourmet.es i a l’app.
