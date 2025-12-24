Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia i maridatge: com combinar el morro de bacallà amb vins de la Catalunya central

L'Artium Picapoll fermentat en bota i el Cup Negre del Celler La Diferenta són els candidats a acompanyar un plat amb molta personalitat

Morro de bacallà confitat amb carxofes i tòfona negra maridat amb l'Artium Picapoll bota i el Cup Negre de La Diferenta

Queralt Casals

Manresa

El morro de bacallà confitat amb carxofes i tòfona negra de La Taverna de Castellgalí és un plat gastronòmic amb molta personalitat, on cada ingredient juga un paper clau. El bacallà confitat ofereix una textura melosa i sedosa, les carxofes aporten un subtil toc amargant i la tòfona negra eleva el conjunt amb notes terroses, profundes i elegants.

Per completar aquesta proposta culinària, la sommelier Anna Castillo Poza, presidenta de la Confraria dels Vins del Bages, suggereix un maridatge amb vins de la DO Pla de Bages que realça els sabors del plat.

La primera opció és l’Artium Picapoll 2024 fermentat en bota, un vi blanc amb volum i estructura, capaç d’embolcallar el greix del bacallà confitat. Les seves notes torrades i d’espècies dolces provinents de la fusta harmonitzen a la perfecció amb la tòfona negra, mentre que la seva acidesa fresca ajuda a netejar el paladar de la possible amargor de la carxofa.

La segona proposta és el Cup Negre 2023 del Celler La Diferenta, un vi negre que aposta per un maridatge de contrast i rusticitat, buscant l’essència del paisatge del Bages. Elaborat entre tines de pedra amb varietats recuperades, ofereix una frescor vibrant i evocadores notes de sotabosc, ideals per acompanyar la intensitat aromàtica del plat.

