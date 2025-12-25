Gastronomia i maridatge: dos vins blancs de la Catalunya central que combinen amb el turbot
El Singular Blanc de Collbaix Celler el Molí i el Molt Més que Paraules Picapoll mariden a la perfecció amb un plat de cuina marinera mediterrània
El turbot amb musclos de roca i la seva picada d’all i julivert és un plat clàssic de la cuina marinera mediterrània que podem gaudir a Cal Spaghetti. Aquesta recepta combina la delicadesa del peix blanc, de carn fina i saborosa, amb la intensitat aromàtica i fresca de la picada tradicional, que realça el caràcter marí del conjunt.
Per acompanyar aquest plat, la sommelier Anna Castillo Poza, presidenta de la Confraria dels Vins del Bages, proposa un maridatge amb vins de la DO Pla de Bages que potencia tant la textura del turbot com el punt salí dels musclos.
La primera proposta és el Singular Blanc 2019 de Collbaix Celler el Molí, un vi blanc ecològic que destaca per la seva puresa, caràcter mineral i frescor cítrica. La seva acidesa ajuda a equilibrar la textura melosa del turbot i la salinitat dels musclos de roca, alhora que neteja el paladar de la intensitat de la picada d’all i julivert, aportant harmonia, puresa i elegància al maridatge.
Com a segona opció, el Molt Més que Paraules Picapoll 2023 ofereix un maridatge autòcton que reivindica la varietat picapoll, emblema del Bages. Es tracta d’un vi amb melositat i volum, amb una entrada en boca untuosa que abraça la carn suau del turbot i la textura més carnosa del musclo. Les notes de fruita blanca i el final lleugerament amarg, característic del picapoll, harmonitzen de manera excel·lent amb el caràcter punyent de l’all i la frescor del julivert, donant lloc a un maridatge fresc, directe i molt gastronòmic.
