Gastronomia i maridatge: com fusionar un plat d’ou ecològic i llagostins amb vins de la Catalunya central
L'Aina rosat del Celler Mond Obert i el Pd'a blanc de Solergibert realcen els sabors i textures d'una proposta gastronòmica que destaca per la seva intensitat sensorial
L’ou ecològic amb llit de patata, llagostins a l’allet i pebre vermell fumat és una proposta gastronòmica de Cal Spaghetti que destaca per la seva intensitat sensorial i equilibri de sabors. La part untuosa de l’ou inunda el paladar, mentre la dolçor marina dels llagostins i el toc rústic i aromàtic del pebre vermell fumat aporten profunditat i caràcter. Es tracta d’un plat confortable, però ric en matisos, que convida a gaudir-lo amb calma.
Per potenciar aquesta experiència culinària, la sommelier Anna Castillo Poza, presidenta de la Confraria dels Vins del Bages, proposa un maridatge amb vins de la DO Pla de Bages que reforça la personalitat del plat.
La primera opció és l’Aina Rosat 2024 del Celler Mond Obert, un vi rosat fresc i expressiu que aporta vivesa, contrast cromàtic i frescor. Les seves notes de fruita fresca i la bona acidesa ajuden a tallar el greix de l’ou i a equilibrar la textura del plat. Elaborat amb varietats autòctones com el picapoll i el mandó, ofereix una combinació llaminera, moderna i molt refrescant, ideal per continuar gaudint del menjar.
Aquest plat també marida a la perfecció amb el Pd’a 2022 del Celler Solergibert, un vi amb molta personalitat i clara identitat bagenca. Es tracta d’un vi estructurat, amb una mineralitat profunda que s’integra amb la base de patata i la textura lleugera del llagostí. La tipicitat de la varietat picapoll aporta notes d’herbes aromàtiques que realcen el sabor de l’ou, mentre que el volum en boca permet sostenir la intensitat de l’allet i el caràcter del pebre vermell fumat sense que cap element predomini sobre els altres.
