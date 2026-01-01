Gastronomia i maridatge: la llata de vedella combina bé amb aquests dos vins negres de la Catalunya central
L’U d’Urpina i el Pedruscall del Celler Vinyes de Castellgalí harmonitzen a la perfecció amb un plat que destaca per la seva melositat i profunditat de sabors
La llata de vedella amb moixernons i parmentier trufat de La Taverna de Castellgalí és un plat gastronòmic d’alta cuina que destaca per la seva melositat extrema i profunditat de sabors. La llata de vedella cuinada a baixa temperatura es fon a la boca, mentre que els moixernons aporten l’aroma inconfusible del bosc mediterrani i pirinenc. El parmentier trufat arrodoneix el conjunt amb una textura cremosa i una profunditat terrosa que eleva l’experiència culinària.
Segons la sommelier Anna Castillo Poza, presidenta de la Confraria dels Vins del Bages, aquest plat combina a la perfecció amb un maridatge de vins de la DO Pla de Bages capaç de sostenir la seva intensitat i elegància.
La primera proposta és l’U d’Urpina 2020 del Celler Urpina, un vi negre amb cos i estructura, amb fruita madura i una història social al darrere que aporta valor emocional al maridatge. Es tracta d’una combinació on la melositat i el cor en són protagonistes: les notes de fruita negra madura i els subtils records de la criança en fusta s’integren de manera impecable amb la cremositat del parmentier trufat. L’elegància del vi no només sosté el greix noble de la vedella, sinó que exalta el perfum dels moixernons, creant una harmonia robusta, càlida i plena de sentit.
Com a alternativa, el Pedruscall 2018 del Celler Vinyes de Castellgalí ofereix un maridatge fresc i de paisatge, pensat per expressar l’essència del territori del Bages. Aquest vi aporta una frescor i acidesa equilibrada que alleugereixen la contundència del plat. La seva mineralitat i el caràcter lleugerament rústic, amb notes de sotabosc, estableixen un joc de miralls amb els moixernons i el toc de tòfona del parmentier. És un maridatge autèntic, on la subtilesa del vi permet que cada matís de la vedella s’expressi amb total claredat.
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada