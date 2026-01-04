Pastís fred de salmó fumat
Ingredients
1 pa anglès tallat en llesques, 200 grams de salmó fumat, una llauna d’anxoves en oli, 5 cogombres en vinagre, raves rodons, 1 ceba tendra, 3 ous durs
Guarnició
100 grams d’ou filat o ou dur ratllat, olives negres, dues fulles de gelatina, una cullerada de vinagre i maionesa (1/4 l. oli + 1 ou+ sal+ llimona+ 1 cullerada de mostassa)
Preparació
Posar en un bol els cogombres, les anxoves, els raves, la ceba tendra i els ous durs, tot trinxat.
-Preparar la maionesa amb gust de mostassa.
-Treure l’escorça al pa i folrar un motlle de 26-28 cm.
-Cobrir amb una fina capa de maionesa.
-Tornar a posar una altra capa de pa i bolcar sobre una plata.
-Cobrir el pastís amb la resta de maionesa i al damunt posar el salmó , fins a quedar del tot cobert.
-Posar a remullar la gelatina, desfer-la al foc i afegir una cullerada de vinagre.
-Pintar el pastís amb un pinzell.
-Adornar amb ou dur trinxat, rodanxes de rave i olives.
-Es poden servir torradetes de pa per acompanyar.
-La gelatina es posa perquè el pastís brilli i es mantingui millor.
Subscriu-te per seguir llegint
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- El Dakar arrenca dissabte amb una rebaixa de més de la meitat de participants de la regió central