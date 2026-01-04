Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pastís fred de salmó fumat

Una recepta amb el salmó com a protagonista

Una recepta amb el salmó com a protagonista / ARXIU

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

1 pa anglès tallat en llesques, 200 grams de salmó fumat, una llauna d’anxoves en oli, 5 cogombres en vinagre, raves rodons, 1 ceba tendra, 3 ous durs

Guarnició

100 grams d’ou filat o ou dur ratllat, olives negres, dues fulles de gelatina, una cullerada de vinagre i maionesa (1/4 l. oli + 1 ou+ sal+ llimona+ 1 cullerada de mostassa)

Preparació

Posar en un bol els cogombres, les anxoves, els raves, la ceba tendra i els ous durs, tot trinxat.

-Preparar la maionesa amb gust de mostassa.

-Treure l’escorça al pa i folrar un motlle de 26-28 cm.

-Cobrir amb una fina capa de maionesa.

-Tornar a posar una altra capa de pa i bolcar sobre una plata.

-Cobrir el pastís amb la resta de maionesa i al damunt posar el salmó , fins a quedar del tot cobert.

-Posar a remullar la gelatina, desfer-la al foc i afegir una cullerada de vinagre.

-Pintar el pastís amb un pinzell.

-Adornar amb ou dur trinxat, rodanxes de rave i olives.

-Es poden servir torradetes de pa per acompanyar.

-La gelatina es posa perquè el pastís brilli i es mantingui millor.

