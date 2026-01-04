El Puig 2022
El Celler Gran Clos, de referència al Priorat, elabora El Puig, un vi negre d’alta qualitat a un preu contingut. Els costos d’elaboració al Priorat són elevats ja que, d’una banda, no es pot mecanitzar el conreu de la vinya i, de l’altra, tenim baixos rendiments a causa de l’orografia. Un cupatge de Garnatxa, que ens aporta fruita i suavitat, Carinyena, que li dona força i capacitat d’envelliment, i l’aportació de complexitat i intensitat del Syrah, el fan un vi elegant i delicat, però amb pes en boca. El Priorat és una zona de grans vins, sobretot negres, on el terreny pissarrós li marca un caràcter i una personalitat únics. Amb molt d’esforç per part dels viticultors, buscant sempre la màxima qualitat sense perdre identitat, s’aconsegueixen grans vins com El Puig, un dels millors representants de la D.O. qualificada. Aquest vi entra per la porta gran als vins del Priorat, ja que és molt bo de jove i amb el temps guanyarà finesa, complexitat i profunditat.
