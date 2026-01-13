Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra
Tres negres que mostren la pluralitat i el caràcter d'aquesta regió vitivinícola
Maria José Cayuela
Casa Gourmet inaugura l'any amb una selecció dedicada a Navarra, una de les denominacions més versàtils i menys encasellades del panorama vitivinícola espanyol. Garnatxa, pinot noir i merlot protagonitzen la selecció de gener, una proposta que posa el focus en la pluralitat d'estils, climes i sòls de la regió, sempre des del respecte a la vinya i la identitat de l'origen.
La selecció reuneix sis ampolles per 44 euros, enfront d'un valor real de 65 euros, i inclou Logos Garnacha 2019, Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 i Logos Merlot 2019. Tres vins que ofereixen mirades complementàries de Navarra: l'expressivitat mediterrània de la garnatxa, la finor atlàntica del pinot noir i la profunditat estructural del merlot.
La proposta està pensada per a descobrir una denominació capaç d'allunyar-se dels clixés i mostrar perfils molt distints, amb vins honestos, ben definits i fidels al seu territori.
Logos Garnacha 2019: la força de la vinya vella
Logos Garnacha 2019 és una interpretació clàssica de la varietat més emblemàtica de Navarra. Procedeix de vinyes velles de baix rendiment, plantades sobre sòls calcaris molt pobres, un factor clau per a aconseguir concentració i profunditat.
En nas apareixen aromes florals i fruita madura, acompanyats de subtils notes de vainilla de la seva criança en bota. En boca és potent i carnós, amb tanins madurs, bona estructura i un final llarg i equilibrat.
Darrere està Bodega Escudero, amb seu a Grávalos, que treballa des de fa dècades amb una filosofia centrada en la vinya i la mínima intervenció. En la seva finca La Sarda, sota el projecte Logos, conreen vinyes madures que busquen expressar amb fidelitat el caràcter de cada varietat.
Castillo Monjardín Pinot Noir 2019: elegància i frescor en altura
El Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 és un dels negres més singulars de Navarra. Procedeix de la vinya El Cerezo, situat a 600 metres d'altitud, veremat de nit i criat en bota francesa, la qual cosa dona lloc a un vi de perfil elegant, precís i fresc.
El nas combina fruita vermella fresca, notes cereals i un fons especiat amb records de pebre i nou moscada. En boca és sucós i fluid, amb tanins suaus, bona acidesa i un final harmoniós.
El vi és obra de la Bodega Castillo de Monjardín, una de les cases històriques de la denominació, reconeguda internacionalment i avalada per les medalles d'or obtingudes per aquest Pinot Noir en concursos internacionals.
Logos Merlot 2019: estructura i profunditat
Logos Merlot 2019 neix de vinyes madures conreades en sòls calcaris pobres, amb rendiments molt baixos. L'elaboració inclou una maceració llarga, superior a 30 dies, i criança en bota francesa, aportant complexitat i estructura.
En nas es mostra afruitat, amb notes de fruits del bosc, "hollejos" i espècies. En boca és ampli i persistent, amb records de fruita negra i panses, tanins ferms però ben integrats i un final llarg.
Igual que la garnatxa, forma part del projecte Logos de Bodega Escudero, centrat en expressar la identitat varietal des de la vinya, sense artificis.
Casa Gourmet és el comerç electrònic gastronòmic del grup Prensa Ibèrica, especialitzat en vins singulars i productes gourmet seleccionats amb criteri expert i vocació divulgativa. A través del seu Club de Vins, ofereix cada mes una selecció exclusiva sense despeses d'enviament, disponible en casagourmet.es i en la seva app.
