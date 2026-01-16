Dia Internacional de la Croqueta: dues propostes per gaudir-ne
Un restaurant i un càtering de Manresa ofereixen versions irresistibles d’un clàssic gastronòmic
Cada 16 de gener se celebra el Dia Internacional de la Croqueta, una jornada dedicada a un dels plats més populars, versàtils i estimats de la gastronomia. Humil en els seus orígens, però infinita en possibilitats, la croqueta ha aconseguit unir cultures, generacions i paladars al voltant d’un sol mos cruixent per fora i cremós per dins. Et descobrim un restaurant i un càtering de Manresa que han fet de la croqueta un dels seus plats més emblemàtics.
Restaurant Complex Congost
Situat a la zona esportiva del Congost de Manresa, el Restaurant Complex Congost ha convertit les croquetes en una de les seves principals senyes d’identitat gastronòmiques. Les seves croquetes de rostit de pollastre català són 100% naturals i elaborades amb productes de primera qualitat, fet que les ha convertit en una de les propostes més apreciades pels comensals. Qui les prova, repeteix.
Aquestes croquetes casolanes s’elaboren amb contra cuixes de pollastre rostit amb vi ranci, sofregit tradicional i beixamel, utilitzant productes de proximitat. En algunes ocasions, el restaurant les ha servit embolcallades amb pernil ibèric, aportant-hi un toc extra de sabor.
Les croquetes del Complex Congost es poden degustar cada dia, de dilluns a diumenge, tant a la carta —que inclou tapes, entrepans, coques i plats combinats— com, puntualment, dins el menú del dia. El Complex Congost ofereix un menú de cuina casolana i obre tota la setmana de 8 h a 22 h, ideal per a esmorzars, dinars i berenar-sopars. Els diumenges l’horari és fins a les 17 h. Podeu seguir el Restaurant Complex Congost de Manresa a Instagram o contactar-hi al telèfon 93 007 55 14.
Les Quetes Càtering
Les Quetes és una empresa familiar fundada l’any 2018, que va néixer com un projecte d’atenció al client i venda de menjars preparats. Des dels seus inicis, s’ha especialitzat en l’elaboració de croquetes 100% casolanes, cuinades a l’olla com s’ha fet sempre i muntades una a una a mà, un procés artesanal que les ha convertit en el seu producte més emblemàtic.
Durant la seva etapa amb botiga física, Les Quetes va arribar a oferir fins a 33 varietats diferents de croquetes, fet que les va consolidar com un referent per als amants d’aquest clàssic de la gastronomia. Amb el tancament de l’establiment, fa aproximadament tres anys, l’empresa va reorientar la seva activitat cap al sector de l’hostaleria i els serveis de càtering personalitzats. Actualment, la seva carta compta amb una selecció de 8 varietats: tinta de calamar, botifarra del perol trufada, moniato amb gorgonzola i nous, formatge de cabra amb ceba caramel·litzada, pollastre, pernil, rostit (el típic català d’ànec amb botifarra) i ceps.
Tot i aquesta selecció, l’empresa continua oberta a elaborar varietats especials sota demanda, especialment pensades per a establiments d’hostaleria que busquen productes personalitzats. Podeu seguir Les Quetes Càtering a Instagram i contactar-hi als telèfons 937 12 83 00 o 675 41 09 16.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any