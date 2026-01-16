Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dia Internacional de la Croqueta: dues propostes per gaudir-ne

Un restaurant i un càtering de Manresa ofereixen versions irresistibles d’un clàssic gastronòmic

La croqueta és un dels plats més populars, versàtils i estimats de la gastronomia

La croqueta és un dels plats més populars, versàtils i estimats de la gastronomia / Freepik

Queralt Casals

Queralt Casals

Manresa

Cada 16 de gener se celebra el Dia Internacional de la Croqueta, una jornada dedicada a un dels plats més populars, versàtils i estimats de la gastronomia. Humil en els seus orígens, però infinita en possibilitats, la croqueta ha aconseguit unir cultures, generacions i paladars al voltant d’un sol mos cruixent per fora i cremós per dins. Et descobrim un restaurant i un càtering de Manresa que han fet de la croqueta un dels seus plats més emblemàtics.

Restaurant Complex Congost

Situat a la zona esportiva del Congost de Manresa, el Restaurant Complex Congost ha convertit les croquetes en una de les seves principals senyes d’identitat gastronòmiques. Les seves croquetes de rostit de pollastre català són 100% naturals i elaborades amb productes de primera qualitat, fet que les ha convertit en una de les propostes més apreciades pels comensals. Qui les prova, repeteix.

Aquestes croquetes casolanes s’elaboren amb contra cuixes de pollastre rostit amb vi ranci, sofregit tradicional i beixamel, utilitzant productes de proximitat. En algunes ocasions, el restaurant les ha servit embolcallades amb pernil ibèric, aportant-hi un toc extra de sabor.

Les croquetes del Complex Congost es poden degustar cada dia, de dilluns a diumenge, tant a la carta —que inclou tapes, entrepans, coques i plats combinats— com, puntualment, dins el menú del dia. El Complex Congost ofereix un menú de cuina casolana i obre tota la setmana de 8 h a 22 h, ideal per a esmorzars, dinars i berenar-sopars. Els diumenges l’horari és fins a les 17 h. Podeu seguir el Restaurant Complex Congost de Manresa a Instagram o contactar-hi al telèfon 93 007 55 14.

Les croquetes de pollastre rostit són una de les especialitats del Complex Congost

Les croquetes de pollastre rostit són una de les especialitats del Complex Congost / Complex Congost

Les Quetes Càtering

Les Quetes és una empresa familiar fundada l’any 2018, que va néixer com un projecte d’atenció al client i venda de menjars preparats. Des dels seus inicis, s’ha especialitzat en l’elaboració de croquetes 100% casolanes, cuinades a l’olla com s’ha fet sempre i muntades una a una a mà, un procés artesanal que les ha convertit en el seu producte més emblemàtic.

Durant la seva etapa amb botiga física, Les Quetes va arribar a oferir fins a 33 varietats diferents de croquetes, fet que les va consolidar com un referent per als amants d’aquest clàssic de la gastronomia. Amb el tancament de l’establiment, fa aproximadament tres anys, l’empresa va reorientar la seva activitat cap al sector de l’hostaleria i els serveis de càtering personalitzats. Actualment, la seva carta compta amb una selecció de 8 varietats: tinta de calamar, botifarra del perol trufada, moniato amb gorgonzola i nous, formatge de cabra amb ceba caramel·litzada, pollastre, pernil, rostit (el típic català d’ànec amb botifarra) i ceps.

Tot i aquesta selecció, l’empresa continua oberta a elaborar varietats especials sota demanda, especialment pensades per a establiments d’hostaleria que busquen productes personalitzats. Podeu seguir Les Quetes Càtering a Instagram i contactar-hi als telèfons 937 12 83 00 o 675 41 09 16.

La carta de Les Quetes compta amb una selecció de 8 varietats de croquetes

La carta de Les Quetes compta amb una selecció de 8 varietats de croquetes / Les Quetes

