Paco & Lola nº 12
Aquest Albariño de Val do Salnés, a Galícia, és un vi blanc molt atractiu per la seva expressió de fruites i flors, amb un toc cítric. El número 12 de l’etiqueta és un bon encert de l’equip de màrqueting, ja que fermenta en el dipòsit número 12 durant 12 dies i deixant 12 grams de sucre residual en el vi un cop acabat. L’Albariño allibera totes les aromes cítriques i florals si fermenta a 16 graus. Galícia en general gaudeix d’un clima Atlàntic, on les pluges són abundants i afecten la vinya, dotant els vins d’acideses altes. Els 12 grams de sucre residual d’aquest vi blanc queden compensats per una acidesa viva i fresca, que el fan un vi molt llaminer i gens embafador. Amb una mariscada lliga del tot, ja que suavitza la part salina del marisc i dona suavitat al conjunt.
