Abadal Alba 2025

L’Alba és el vi blanc d’entrada als vins d’Abadal. Tot i així, és un gran vi gràcies a un encertat cupatge de Macabeu, Picapoll Blanc, Chardonnay i Sauvignon Blanc. En aquest vi, el cupatge de 4 varietats ens permet afinar al màxim els seus atractius: el Chardonnay i el Macabeu li donen volum, el Sauvignon Blanc, la nota exòtica, i el Picapoll, la tipicitat de la zona. Cada any el cupatge pot variar en % segons la climatologia durant el cicle vegetatiu. Si li fa falta cos, posarem més Macabeu i Chardonnay, i si li fa falta intensitat aromàtica, el Sauvignon Blanc li aportarà. En l’aroma destaca la fruita tropical i durant els 2 o 3 primers mesos de la verema, el record de plàtan és intens i molt clar. L’Acetat d’Isoamil és el responsable d’aquesta nota aromàtica tan marcada, ja que és la molècula predominant del plàtan, i durant la fermentació es desenvolupa amb intensitat. L’atractiu global d’aquest vi blanc són les seves aromes de frescor i joventut, amb una textura sedosa i una acidesa vibrant.

