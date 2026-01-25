Abadal Alba 2025
L’Alba és el vi blanc d’entrada als vins d’Abadal. Tot i així, és un gran vi gràcies a un encertat cupatge de Macabeu, Picapoll Blanc, Chardonnay i Sauvignon Blanc. En aquest vi, el cupatge de 4 varietats ens permet afinar al màxim els seus atractius: el Chardonnay i el Macabeu li donen volum, el Sauvignon Blanc, la nota exòtica, i el Picapoll, la tipicitat de la zona. Cada any el cupatge pot variar en % segons la climatologia durant el cicle vegetatiu. Si li fa falta cos, posarem més Macabeu i Chardonnay, i si li fa falta intensitat aromàtica, el Sauvignon Blanc li aportarà. En l’aroma destaca la fruita tropical i durant els 2 o 3 primers mesos de la verema, el record de plàtan és intens i molt clar. L’Acetat d’Isoamil és el responsable d’aquesta nota aromàtica tan marcada, ja que és la molècula predominant del plàtan, i durant la fermentació es desenvolupa amb intensitat. L’atractiu global d’aquest vi blanc són les seves aromes de frescor i joventut, amb una textura sedosa i una acidesa vibrant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central
- La neu torna a la Catalunya Central i arriba fins a Manresa
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova