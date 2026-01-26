Bodegas Escudero, cinc generacions fent del temps el seu millor vi
De l’herència familiar a la vinya navarresa: la història d’un celler que entén el vi com un llegat que es cuida verema rere verema.
María José Cayuela
No hi ha dreceres quan es parla de vi i de família. A Bodegas Escudero, el projecte es mesura en generacions; en decisions preses a llarg termini, no en modes passatgeres. Cinquena generació de viticultors, la família Escudero ha construït una identitat sòlida basada en el respecte per la vinya, l’observació pacient de l’entorn i una manera d’entendre el vi que posa l’equilibri per davant de tot.
Un projecte amb arrels
“Quan ets la cinquena generació d’un projecte així, tens clar que un celler no es construeix d’un dia per l’altre”, explica Juan Escudero, cinquena generació i enòleg de la família. “És el resultat de l’esforç dels nostres pares i avis, dels aprenentatges heretats generació rere generació i de la il·lusió de millorar verema rere verema”.
Avui, Bodegas Escudero viu un moment de maduresa serena. Amb una base sòlida de vinya, equip i coneixement, l’objectiu és clar: continuar creixent sense perdre l’essència. “Volem arribar a tots els racons del món fent les coses bé, com ens han ensenyat, sense perdre l’esperit innovador que ens caracteritza”.
Una història que comença al segle XIX
La història de la família Escudero comença l’any 1852, en una petita cova excavada a la muntanya on el seu rebesavi elaborava vi per compartir i celebrar amb els seus. “Segur que el nostre rebesavi mai va imaginar com la seva passió inspiraria tota la família”, recorden. Aquell gest senzill va ser l’origen d’una saga d’agricultors, viticultors i enòlegs units per una mateixa manera d’entendre el vi.
Més d’un segle i mig després, els valors continuen intactes: respecte pel que és natural i artesà, esforç, constància i una mirada oberta a la innovació. Aquest llegat es concreta avui en quatre cellers que resumeixen anys de treball i experiència: Bodegas Escudero, a Grávalos, dedicada a l’elaboració de caves; Bodegas Vinsacro, a Pradejón, on neixen els vins de la DOQ Rioja; i els dos cellers navarresos, Hacienda Logos a Castejón i Bodegas Escudero a Monteagudo, tots dos sota la DO Navarra. Un projecte que combina tradició i actualitat per crear vins que es gaudeixen i expliquen històries.
Navarra, terra d’inspiració
Tot i que el cognom Escudero està històricament lligat a Rioja, Navarra ocupa un lloc central en el seu univers vitivinícola. “És la terra que va enamorar Amador Escudero, el nostre pare, fa uns cinquanta anys”, expliquen. Una regió que els permet explorar perfils diferents, amb sòls pedregosos que aporten intensitat aromàtica, color i una extraordinària capacitat d’envelliment.
El resultat són vins de guarda, amb una evolució llarga i elegant, que combinen tradició familiar i un perfil actual, pensat per al consumidor contemporani.
La identitat de Logos
D’aquesta Navarra neix la gamma Logos, una de les més personals del celler. “Logos neix amb la il·lusió d’elaborar vins capaços d’expressar l’energia navarresa en equilibri amb la tradició de la Família Escudero”, explica l’enòloga Julia Escudero. Vins frescos, intensos en nas i amb una sorprenent longevitat: “Els podem tenir vint anys en ampolla i continuen vius”.
Logos Garnacha i Logos Merlot —tots dos inclosos en la selecció de vins de Navarra de Casa Gourmet— són la porta d’entrada a aquest univers. Dues interpretacions varietals que aposten per perfils joves, moderns i afruitats, sense renunciar a l’elegància que defineix la casa.
Viticultura amb sentit comú
La filosofia del celler s’expressa amb especial claredat a la vinya. “Per a mi, el secret és l’equilibri. El respecte pel camp, per la vinya i pel que som”, explica Julia. La seva viticultura es basa en la biodiversitat i en la cura de l’ecosistema com a sistema de defensa natural.
“No busquem dominar la natura, sinó acompanyar-la. Quan tot és viu i està en equilibri, la vinya s’autoregula i es fa més forta”. Una manera de treballar que defuig els sòls estèrils i aposta per la vida microbiana com a aliada essencial del vi.
A la copa, els vins de Bodegas Escudero es reconeixen per la seva delicadesa i frescor. “Són vins fàcils de gaudir, però que, si t’hi atures, et retornen matisos i capes de complexitat”, afegeix. Vins amables, però profunds. Accessibles, però amb discurs.
Mirar el futur sense oblidar el passat
La família ho té clar: “No busquem fer vins de moda, busquem fer vins amb identitat, amb equilibri, amb veritat”. Cada verema és una oportunitat per afinar, aprendre i expressar amb més precisió el que la terra navarresa els ofereix.
I si, després de conèixer la seva història, el lector sent curiositat per destapar una ampolla i aturar-se un moment, aleshores —diuen— “haurem aconseguit el més important”.
