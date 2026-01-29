Dia Internacional del Croissant: on gaudir dels millors de la Catalunya central
T'oferim una selecció d’establiments del territori on podràs degustar aquest clàssic de la fleca artesanal, que s’ha convertit en un símbol de l’esmorzar o el berenar
Cada 30 de gener se celebra el Dia Internacional del Croissant, una jornada dedicada a un dels productes de fleca i pastisseria artesanal més estimats i universals, que s’ha convertit en un producte imprescindible a qualsevol esmorzar o berenar. Més enllà de la celebració, és una bona oportunitat per posar en valor els forners i pastissers que elaboren el croissant de manera tradicional. En aquesta petita guia gastronòmica, us proposem una selecció d’establiments de la Catalunya central on podeu gaudir de croissants artesans per llepar-vos els dits.
Pastisseria El Cigne
La pastisseria El Cigne és un dels grans referents de la pastisseria artesanal del territori. Fundada l’any 1964, aquest històric establiment manresà ha estat reconegut novament amb la Fava d’Or a la millor pastisseria de la Catalunya central, un guardó que avala la seva qualitat i trajectòria.
Un dels seus principals reclams és la seva àmplia varietat de croissants artesans, elaborats diàriament amb ingredients de primera qualitat. Entre les opcions més clàssiques hi trobem el croissant català de banyes fet amb llard, els de xocolata negra i xocolata blanca, i el croissant francès tradicional de mantega. La creativitat també té un paper destacat a El Cigne, amb croissants originals com el de gianduja (barreja de xocolata amb llet i praliné d’avellana), el de mascarpone amb melmelada de figues o el popular croissant de Kinder Bueno. A més, elaboren els moderns New York Rolls, farcits de festuc o de xocolata amb llet i avellana, una proposta que ha guanyat molts adeptes.
L’oferta no acaba aquí: la pastisseria també prepara croissants petits, normals i de xocolata, així com croissants salats, amb farcits vegetals o amb tomàquet i pernil salat. Com a especialitat única, destaquen la seva coca de croissant, una creació pròpia que combina tradició i innovació. La pastisseria El Cigne la podeu trobar al carrer Barcelona, 10 i al carrer Urgell, 9 de Manresa i també els podeu seguir a Instagram, on comparteixen les seves novetats i creacions pastisseres.
Cal Moliné
Cal Moliné és una empresa arrelada al territori, que manté viva l’essència de l’ofici tradicional des de l’any 1927. Sense renunciar a la innovació, la seva quarta generació, ofereix una àmplia gamma de productes de fleca, brioxeria i pastisseria artesanals. Un dels grans protagonistes són els seus croissants artesans, disponibles en format gran i petit, tant dolços com salats.
En la gamma de croissants dolços grans, hi trobem el croissant normal, el de xocolata, el de xocolata amb virutes, el de crema de xocolata, el de xocolata blanca i el de mantega. En format petit, l’oferta s’amplia amb croissants normals, de xocolata, integrals, de gianduja (crema de xocolata i avellana), de pistatxo i de crema, una varietat que permet adaptar-se a tots els gustos i moments del dia.
Pel que fa als croissants salats, destaca el croissant bikini, farcit entre capes amb pernil dolç i formatge, així com els croissants salats farcits. En format petit, s’hi poden trobar farcits de formatge, frankfurt, pernil dolç i sobrassada.
Tot i que cada temporada apareixen nous sabors i combinacions, els croissants clàssics continuen sent els més demandats: el normal i el de xocolata, sabors de tota la vida que no fallen mai i que sempre conviden a repetir. Els croissants de Cal Moliné s’elaboren cada dia de manera totalment artesanal al seu obrador propi, cuidant cada detall perquè arribin acabats de fer a les botigues. Cal Moliné disposa d’establiments a Manresa, Navàs, Sallent, Súria i Barcelona. Per a més informació, podeu visitar la seva pàgina web oficial i seguir-los a Instagram.
Pastisseria Gil
La Pastisseria Gil de Llívia és una empresa familiar amb més de 40 anys d’experiència que s’ha consolidat com un dels grans referents de la pastisseria artesanal a la Cerdanya. L’establiment llivienc ha obtingut, per sisè any consecutiu, la Fava de Cacau a la millor pastisseria del Pirineu i figura entre les 50 millors pastisseries de Catalunya. Amb establiments a Llívia i Puigcerdà, elabora una àmplia varietat de productes artesanals de pastisseria i rebosteria, combinant tradició, tècnica i creativitat. El seu compromís amb la qualitat es reflecteix tant en les elaboracions clàssiques com en les propostes més innovadores.
Un dels seus productes estrella és el croissant artesanal. Destaquen el de mantega tradicional, el de xocolata bicolor —amb una versió farcida de melmelada de gerds i base de xocolata—, així com propostes més originals com el croissant de cheesecake amb cruixents de gerd liofilitzat i el croissant de festuc. Coincidint amb el Dijous Gras, la pastisseria sorprèn amb un croissant de botifarra d’ou, una creació singular que fusiona tradició i innovació.
A més dels croissants, Pastisseria Gil ofereix una àmplia gamma de pastissos i bombons d’elaboració pròpia, convertint-se en una parada imprescindible per als amants de la pastisseria de qualitat al Pirineu. Són a Llívia (carrer del Raval, 38) i a Puigcerdà (Alfons I, 7) i els podeu seguir a Instagram, on comparteixen novetats i creacions.
Forn de Cabrianes
El Forn de Cabrianes és un referent de la fleca i pastisseria artesanal, amb una història que es remunta a l’any 1933, quan la família Abadal va iniciar el seu camí a la població de Cabrianes. Actualment, amb tres generacions d’experiència, el forn ha sabut combinar la tradició amb un enfocament innovador per adaptar-se als gustos i hàbits actuals.Tots els seus productes artesans s’elaboren al propi obrador, amb ingredients de proximitat. Aquesta filosofia es reflecteix especialment en la seva àmplia gamma de croissants dolços i salats, que abasta des de les opcions més clàssiques fins a les més creatives.
Pel que fa als croissants dolços, ofereixen tant el tradicional de margarina com el de mantega, a més d’una gran varietat de croissants farcits: de festuc, de cacauet Eagle, de crema de xocolata negra i blanca, els mixtes i, pròximament, el de mascarpone. Aquests croissants es presenten amb diferents acabats i decoracions, com banyats de xocolata negra, amb puntes de xocolata blanca o negra o ratllats, aportant varietat visual i de sabor. L’oferta de croissants salats és igualment extensa, amb farcits de frankfurt, sobrassada, pernil dolç i formatge, tonyina, paté i el destacat croissant vegetal, elaborat amb tonyina, ou dur, tomàquet i olives.
Amb obrador a Sant Fruitós de Bages i prop de quaranta establiments repartits pel territori, el Forn de Cabrianes ofereix un croissant per a cada gust. Podeu consultar totes les novetats i productes a la seva pàgina web oficial i seguir-los a Instagram.
Pastisseria Vilarrubla
A Pastisseria Vilarrubla, a Martinet (Cerdanya), els croissants artesans són molt més que un producte: són una autèntica expressió de tradició, qualitat i ofici pastisser. Elaborats de manera totalment artesanal, amb fermentació lenta i cocció en forn de llenya, destaquen pel seu aroma inconfusible, la textura cruixent i un sabor intens i equilibrat.
La qualitat dels ingredients és un dels seus principals valors. Els croissants s’elaboren amb mantega de denominació d’origen del Cadí i farines amb marca de garantia, una aposta clara pel producte local i de proximitat. La Pastisseria Vilarrubla ofereix una àmplia varietat de formats de croissant —petits, normals i grans— i diferents farcits, com xocolata negra, xocolata amb llet i xocolata blanca, sent el de xocolata negra el més escollit pels client.
Entre totes les seves creacions, destaca especialment el croissant gegant d’1 kg, convertit en el producte estrella de la casa i ideal per compartir i sorprendre. L’oferta es completa amb altres peces de brioxeria artesanal, com napolitanes i xuixos, elaborats amb el mateix rigor i cura pels detalls. Amb cada elaboració, Pastisseria Vilarrubla de Martinet reafirma el seu compromís amb la qualitat, el producte local i la passió pel bon ofici, consolidant-se com un referent de la brioxeria artesanal a la Cerdanya. Els podeu trobar al carrer del Segre, 50, de Martinet i seguir-los al seu Instragram.
El Forn d’en Pep
El Forn d’en Pep és una de les fleques més emblemàtiques de Manresa, amb una història que es remunta a l’any 1780. Situat al cor de la ciutat, aquest forn històric combina la tradició artesanal amb la qualitat i el respecte per les receptes originals, mantenint vives les tècniques que han passat de generació en generació.
A El Forn d’en Pep, cada elaboració és fruit de la dedicació i l’estima per l’ofici. L’oferta inclou una àmplia varietat de pans artesans, pastissos i dolços, que van des dels tortells tradicionals fins a propostes més actuals com els muffins d’Oreo, adaptant-se als gustos d’avui sense perdre l’essència. Un dels grans reclams del forn és la seva brioxeria artesanal, amb els croissants com a producte estrella. Elabora una àmplia gamma de croissants dolços i salats, entre els quals destaquen els clàssics croissants normals, els de xocolata blanca i els farcits de Nutella. També sorprenen amb propostes salades com el croissant de pernil dolç i formatge, així com altres varietats amb melmelades, ideals per a tots els gustos.
A més, El Forn d’en Pep ofereix opcions per emportar, com safates de pastes, perfectes per a esdeveniments, celebracions o trobades familiars, consolidant-se com una opció pràctica i de qualitat a la capital del Bages. Amb més de dos segles de tradició, pots trobar-los al Passeig Pere III, 73, de Manresa, i seguir-los al seu Instagram.
