El Fòrum Gastronòmic Girona 2026 se celebrarà del 9 a l’11 de febrer amb l'escudella i carn d'olla com a eix vertebral
Aquesta recepta tradicional serà l’eix central d’aquest esdeveniment ja consolidat a la ciutat catalana
Hi participaran més de 200 empreses i diversos restaurants de l’alta cuina catalana
Pep Canals
Girona tornarà a convertir-se en l’epicentre de la gastronomia al febrer. Del 9 a l’11 se celebrarà la 12a edició del Fòrum Gastronòmic Girona, una cita ja imprescindible per al sector de la restauració, la gastronomia i el canal Horeca, que reunirà més de 200 empreses i 150 ponents al Palau de Fires i a la zona del parc de la Devesa. Enguany, a més, l’escudella i carn d’olla —un dels grans símbols de la cuina catalana— serà l’eix d’una edició que reivindicarà la tradició com a motor d’innovació i de futur culinari. L'any passat, per exemple, la temàtica va ser la brasa.
L’escudella i carn d’olla, protagonista del Fòrum Gastronòmic Girona
«L’escudella expressa molts accents i molts moments», exposa Salvador Garcia-Arbós, director de continguts del Fòrum. Es tracta d’un plat de caràcter humil i festiu alhora, quotidià i cerimonial, que permet reivindicar la identitat culinària catalana i que, a més, serveix per connectar la cuina tradicional de tota la vida amb l’alta gastronomia contemporània.
El Fòrum analitzarà tot plegat a través de ponències, showcookings, taules rodones i degustacions.
Grans noms de l’alta cuina i 200 empreses
L’edició de 2026 reunirà a l’esdeveniment alguns dels noms més destacats de l’alta cuina catalana, amb la participació de restaurants emblemàtics com El Celler de Can Roca, Disfrutar, Les Cols, Empòrium, Miramar, Castell Perelada o Voramar. A aquests s’hi sumarà una de les grans novetats d’aquesta edició, que vol reflectir la dimensió transfronterera del Fòrum. Per aquest motiu, destacarà la presència d’empreses i professionals de la Catalunya Nord i el sud de França.
Les activitats del Fòrum Gastronòmic Girona 2026
El Fòrum no és únicament un espai destinat a conferències. Durant tres dies, el recinte es transformarà en una experiència sensorial amb una xarxa d’espais temàtics dissenyats per afavorir el contacte directe entre productors, cuiners i visitants. L’Auditori Gastronòmic, per exemple, serà l’escenari de les sessions de cuina en directe amb reflexió sobre tendències i models de negoci.
A la Barra Gastronòmica, el protagonisme serà per al producte de proximitat i la interacció amb els ponents. Hi tornarà, després de l’èxit de l’any passat, el Territori d’Estrelles, que es consolida com a espai de trobada entre cuiners guardonats amb estrella Michelin. Professionals de restaurants com Ca l’Enric, Els Tinars, Divinum o Fonda Xesc tindran com a eix central l’escudella des de les seves pròpies mirades culinàries.
Barra Tradició i un espai per al segell Girona Excel·lent
Amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Barra Tradició retrà homenatge a la cuina d’arrel i al patrimoni gastronòmic català transmès de generació en generació.
El segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona tindrà enguany un espai propi. La Barra Girona Excel·lent permetrà descobrir la riquesa agroalimentària de la demarcació a través de degustacions i trobades amb productors locals.
El recorregut es completa amb el creixement de l’Espai Oli, que reunirà fins a 50 referències diferents, i amb la Barra del Vi by Alregi-Wine Palace, dedicada a la divulgació i el tast de vins seleccionats, tancant una proposta que entén la gastronomia com un ecosistema complet.
Un esdeveniment que es consolida
Amb més de 13.000 visitants en l’edició anterior, el Fòrum Gastronòmic Girona no és només un aparador culinari, sinó també un motor econòmic i cultural per al territori. El 2026, situant l’escudella al centre del relat, l’esdeveniment llança un missatge clar: el futur de la cuina passa per la tradició.
