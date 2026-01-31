Feudo Montoni Timpa 2023
Aquest celler situat prop de Palermo, Sicília, elabora vins d’alta qualitat a preus raonables. Una mostra és aquest “Timpa 2023”, elaborat amb la varietat Grillo i on la paraula Timpa significa “cru”, és a dir, vi d’alta qualitat. És un vi amb bona acidesa on predominen les notes florals i d’herbes aromàtiques. També reflecteix les aromes minerals de la vinya. Elaborat amb una maceració prèvia de les pells, seguit d’una fermentació que durant uns dies manté aquestes pells en contacte amb el most. Frescor, complexitat i una sensació de cos després dels 6 mesos que es manté amb les mares fines, juntament amb els 13 graus d’alcohol, que li aporten volum en boca. És un dels millors representants dels vins blancs sicilians.
