Nyoquis als tres formatges
Ingredients
100 cc aigua, 50 g patata cuita triturada, 45 g farina, 50 g mantega, un pessic de sal, 2 ous, 300 cc nata, 30 g gorgonzola, 30 g gruyère, 30 g emmental, nou moscada, sal i pebre.
Preparació
- Bullir l’aigua amb la mantega i un pessic de sal
- Un cop que la mantega s’hagi desfet, afegir la patata i la farina
- Deixar sobre el foc uns minuts, retirar i deixar refredar
- Afegir els ous a poc a poc
- Introduir en una mànega pastissera amb broc llis
- Fer boletes i tirar directament en aigua a punt de bullir amb sal
- Coure uns minuts i retirar
- Bullir la nata amb els tres formatges
- Incorporar els nyoquis i amanir amb sal, pebre i nou moscada.
