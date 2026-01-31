Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nyoquis als tres formatges

Nyoquis i alguns dels ingredients per preparar-los

Nyoquis i alguns dels ingredients per preparar-los / FREEPIK

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Ingredients

100 cc aigua, 50 g patata cuita triturada, 45 g farina, 50 g mantega, un pessic de sal, 2 ous, 300 cc nata, 30 g gorgonzola, 30 g gruyère, 30 g emmental, nou moscada, sal i pebre.

Preparació

  • Bullir l’aigua amb la mantega i un pessic de sal
  • Un cop que la mantega s’hagi desfet, afegir la patata i la farina
  • Deixar sobre el foc uns minuts, retirar i deixar refredar
  • Afegir els ous a poc a poc
  • Introduir en una mànega pastissera amb broc llis
  • Fer boletes i tirar directament en aigua a punt de bullir amb sal
  • Coure uns minuts i retirar
  • Bullir la nata amb els tres formatges
  • Incorporar els nyoquis i amanir amb sal, pebre i nou moscada.

