Bioestàtica
Qui m’hagi llegit sap que tinc una especial predilecció per Richard Sanz, íntim amic meu que viu a Medina del Campo, elabora uns vins increïbles amb barreja entre La Seca i Rueda i que fa tants anys que ve al Bages que coneix perfectament l’extraordinària evolució que han tingut els nostres vins en particular, i els catalans en general, gràcies a la trilogia que formen cellers, terrenys i viticultors.
Quan el vaig conèixer, Rueda tenia una mínima penetració a casa nostra. El mateix passava amb les veïnes Ribera del Duero i Toro.
En aquella època, els Rioja eren el far i l’argument de venda era una classificació basada en el temps de criança en botes. Des d’aleshores, el món del vi ha canviat molt.
Actualment, cal canviar el discurs per a introduir les noves generacions. El moviment NO-LO (vins sense i amb baix alcohol) i les noves maneres de gaudir-lo impliquen que la manera de comunicar ha de canviar.
Torno al Richard. Aquesta setmana s’ha celebrat la Barcelona Wine Week, un certamen que cada edició agafa més força en un sector, en el qual es pateix per diversos motius. Li van demanar que participés en una taula rodona, en la qual va introduir un concepte brillant, que m’hi jugo un pèsol que d’aquí a uns anys estarà de màxima vigència i vull certificar que és ell qui l’ha parit: la bioestàtica.
En paraules seves, consisteix en l’art d’observar el moviment i mantenir-se quiet, mostrant respecte per a tot, i començant per respectar-se a un mateix. Fer solament allò que importa, allò que toca, perquè abans d’espatllar res, més val deixar-ho tal com està. Abans de parlar i explicar segons quines històries, para i pensa.
La vida és multifactorial, però només suma allò que de veritat es pot demostrar que t’activa quan ho proves i pots provar per què t’activa.
No va d’horòscops ni de jocs d’atzar, va d’observació conscient. La curiositat és que el Richard ha explicat la bioestàtica des del món del vi, però també és aplicable a altres mons, començant pel de la política.
