Castillo de Monjardín Roble 2024
La D.O. Navarra es va fer famosa pels seus vins rosats de Garnatxa. Tot i això, actualment, s’hi elaboren vins negres d’alta qualitat. Bodegas Castillo de Monjardín compta amb 220 hectàrees de vinya repartides en diferents orientacions i sòls molt variats. Actualment, és un celler modern, tant en les instal·lacions com en l’elaboració dels seus vins. Del milió de kg de raïm que produeixen, només la meitat són seleccionats per elaborar els seus vins. La resta els venen a tercers. Aquest Roble 2024 és un cupatge de Tempranillo i Garnatxa amb una criança en bota de sis mesos, on la Garnatxa negra li aporta la modernitat (fruita) en una zona (Navarra) on s’elaboren vins negres més clàssics.
