Dia Mundial de la Pizza: les pizzeries imprescindibles de la Catalunya central
Et presentem sis propostes del territori per degustar un dels plats més estimats arreu del món
Pau Navarro | Queralt Casals
El Dia Mundial de la Pizza, el 9 de febrer, és l’excusa perfecta per celebrar un dels plats més estimats arreu del món. Cada cop hi ha més establiments que aposten per la pizza com a producte gurmet. Al nostre territori, han crescut propostes que uneixen tradició italiana i ingredients locals, amb pizzes que incorporen formatges artesans, verdures de temporada o embotits de qualitat.
En aquesta mini guia posem el focus en les pizzeries i propostes de la Catalunya central, que aposten per ingredients de proximitat, receptes creatives i sabors autèntics.
Pizzeria Da Bianco
Per gaudir de pizzes italianes artesanals fetes en forn de llenya, Pizzeria Da Bianco és una parada imprescindible al Berguedà. Aquesta original food truck de pizza italiana ubicada a Bagà combina tradició, qualitat i passió, de la mà de Mónica Masero i Maristella Bianco. Es tracta d'un projecte que neix de la unió entre dues terres germanes, Catalunya i Itàlia. Ofereixen fins a 28 pizzes diferents, amb opcions per a tots els gustos. A més, en dies festius i temporades especials, sorprenen amb pizzes d’edició limitada, elaborades amb productes típics de cada època de l’any.
El menú de Da Bianco es divideix en tres grups de colors, seguint els tons de la bandera italiana: Pizzes Verdes, amb opcions vegetarianes i veganes, perfectes per a una pizza lleugera i saludable; Pizzes Blanques, sense tomàquet, substituint la base per crema de carbassa, pesto o mozzarella i Pizzes Vermelles, les més clàssiques, amb base de tomàquet Mutti elaborat amb tomàquets italians de primera qualitat. La seva massa es fa amb farina ecològica, molta en molí de pedra, i alguns ingredients provenen del seu hort propi, com la pizza Zia Teresa, amb crema de verdures casolana. També disposen de terrassa exterior i servei de pizza per emportar amb reserva prèvia (660 215 852).
Situada al carrer Mossèn Jaume, 26, de Bagà, Da Bianco obre divendres, dissabtes i diumenges a partir de les 19:30 h. Una proposta ideal per als amants de la cuina italiana creativa i de temporada. Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web i el seu Instagram.
La Xicra
La Pizzeria La Xicra, situada al Passeig Diagonal número 57 d’Artés, és un restaurant-cafeteria que ofereix una gran quantitat de productes, especialment en el seu apartat de pizzes casolanes, amb masses que es deixen reposar per aconseguir una textura ideal i aportant productes frescos i de proximitat.
El que fa única La Xicra és el seu estil casual i atrevit, combinant la tradició i la qualitat amb la innovació i la intensitat. L’amor per la cuina i la creativitat són elements característics d’aquest local d’Artés, que ja s’ha convertit en un clàssic del municipi i la comarca amb quaranta anys d’història que l’avalen. Aquests atributs converteixen La Xicra en el lloc perfecte per gaudir d’un sopar amb amics o en família, oblidar-te de preocupacions durant uns instants i degustar una bona pizza.
En el seu repertori pots trobar pizzes emblemàtiques de la casa com la Xicra amb formatge de cabra, olivada, escalivada i flor de sal, que s’ha situat com un "best-seller", o noves incorporacions com la Trufone, amb ou, pernil ibèric, patates fregides i tòfona ratllada, catalogada com a pizza prèmium i de la qual pots veure la seva elaboració a Instagram. A La Xicra, cada plat es prepara amb dedicació, combinant tradició i creativitat gastronòmica en un ambient proper i acollidor. Per reserves podeu trucar al 938 306 132.
Vidalba Pizza
Ens movem a Berga, concretament a la Plaça Sant Pere número 11, per conèixer la pizzeria Vidalba. Aquest local nascut de la unió de dos amics amb passió pel vi i el menjar comparteix amb tots nosaltres les seves pizzes fetes ‘al foc de la plaça’, oferint un producte de proximitat, una massa fina amb farina d’alta qualitat i una salsa elaborada amb tomàquet ‘confitat a casa’.
En el seu variat catàleg de pizzes hi destaquen les que utilitzen Berga com a font d’inspiració, com la Patumaire amb pebrot del piquillo, botifarra negra, bitxo i orenga o la famosa pizza de peus de porc, amb praliné de pinyons i orenga. Totes les pizzes que apareixen a la carta es poden demanar amb massa integral o sense gluten per a fer d’aquest món gastronòmic, un lloc molt més accessible per a tothom. Les pizzes es poden demanar a domicili o passar-les a recollir a la plaça de la Patum. El local té disponibles dues taules altes també per si l’olor et venç i no pots esperar a arribar a casa per tastar-les!
A més de pizza, aquest local ofereix un element únic com a aperitiu, el Vermut Vidalba, un vermut casolà ideat per la sommelier berguedana Sílvia Culell i elaborat de forma artesana. Amb una base de Garnatxa negra i una barreja de gairebé una vintena d’herbes i espècies, hi trobem algunes plantes d’origen local que converteixen aquest vermut en una beguda única, destacant-ne la sajolida, el te de roca i el saüc, una bona forma de recordar la Patum durant tot l’any. La pizzeria Vidalba està oberta de dimecres a diumenge de 19h a 22.30h. Per a més informació, visita’ls al local o truca al 937 503 248.
The Goats Alternative Project
Al Torrent dels Predicadors número 21 de Manresa, trobem The Goats Alternative Project, un brewpub de la mà d’en Xavier Tarrés i en Bernat Quer que combina tradició i modernitat, fusionant la passió per la cervesa i la pizza. Compten amb més de deu anys d’experiència elaborant cervesa i l’any 2022 van obrir les portes de l’establiment oferint dotze tiradors d’aquesta beguda fabricada en el mateix espai, aportant autenticitat i qualitat i fent del beure i el menjar una experiència social.
Igual que les seves cerveses, les pizzes també són d’elaboració artesanal adoptant l’estil contemporani de massa molt fermentada amb unes vores amples i airejades. Els ingredients són majoritàriament d’origen local i de la màxima qualitat possible. Comencen amb una massa elaborada a partir de farina de la Farinera Albareda de Manresa que fermenta durant 48 hores, que és el que aporta personalitat a les seves pizzes. El forn de pedra a gas li dona un sabor molt autèntic i memorable.
Entre les seves propostes més populars hi trobem la pizza de pernil i stracciatella o la de bacó i guanciale, tot i que la seva pizza Vegana, amb una sobrassada elaborada per ells mateixos a base de fruits secs, és una de les propostes més trencadores. No us perdeu la pizza especial de la setmana que és una pizza fora de carta que canvia cada setmana i que sol portar ingredients de temporada. Si vols saber-ne més, consulta el seu Instagram o visita el seu local.
La Puttanesca
Si busques gaudir de pizza napolitana contemporània, la pizzeria La Puttanesca de Puig-reig és una parada obligatòria. Situada al Carrer Major, 32, aquesta pizzeria s’ha fet un nom gràcies a la seva aposta per la qualitat, el respecte per la tradició napolitana i un concepte modern que enamora des del primer mos.
A La Puttanesca, cada pizza és una experiència gastronòmica basada en el detall, la passió i una massa treballada com un autèntic ritual. Un dels grans secrets de La Puttanesca Puig-reig és la seva massa napolitana, elaborada amb fermentacions llargues i una combinació de tres tipus de farina. Amb més de 20 anys d’experiència fent pizza amb producte italià, el seu equip cuida especialment el procés d’elaboració, des de l’amassat fins al forn, per oferir una pizza que combina tradició i innovació.
La pizzeria disposa d’una carta amb una vintena de pizzes, elaborades amb ingredients 100% italians i combinacions originals. Algunes de les més destacades són: la pizza Rita Pavone, amb tomàquet, mozzarella, xampinyons, ceba, oliva italiana leccino i cors de carxofa; la pizza Maiorchino, amb tomàquet, mozzarella, sobrassada i formatge de Maó i la pizza Ibèrica, amb tomàquet, pernil 50% ibèric, parmesà i un bon raig d’oli d’oliva. A més de gaudir de l’ambient acollidor del local, La Puttanesca també ofereix servei de pizza per emportar. Podeu fer les reserves i comandes al 931 976 401 i la podeu seguir al seu Instagram.
La Pizza di Mamma
Si ets al Berguedà i tens ganes de gaudir d’una autèntica pizza italiana per emportar o a domicili, La Pizza di Mamma és una de les opcions més irresistibles de la zona. Situada a Casserres, aquesta pizzeria ofereix pizzes elaborades amb productes d’Itàlia de màxima qualitat, seguint el pur estil de la pizza italiana tradicional, perquè puguis assaborir Itàlia sense sortir de casa.
La Pizza di Mamma s’ha convertit en un referent per a qui busca pizza artesanal al Berguedà, tant per recollir com per rebre còmodament a domicili a Casserres i rodalia. A La Pizza di Mamma hi trobaràs una carta original inspirada en ciutats d’Itàlia, amb opcions vegetarianes i veganes. Cada pizza és un viatge gastronòmic, amb combinacions que respecten la tradició italiana però amb un toc creatiu. Entre les més destacades hi trobem: Napoli, amb tomàquet i mozzarella de búfala; Torino, amb salsa de trufa i parmesà; Trento, una explosió de sis formatges italians; Trieste, amb pernil ibèric i Vegan, amb formatge vegà i ingredients 100% vegetals. A més, també pots demanar les seves pizzes congelades per cuinar-te-les a casa quan et vingui de gust.
Els trobareu al número 39 del carrer Sant Jordi de Casserres, els divendres, dissabtes i diumenges i els festius i vigílies de festius (per emportar i a domicili). Els telèfons de comandes són: 938 234 362 i 667 001 195 i per conèixer-los més de prop podeu visitar el seu Instagram.
