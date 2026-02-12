Viatge d’alçada per la Ribeira Sacra, Toro i Somontano
Casa Gourmet proposa al febrer una selecció de vins per conèixer aquestes tres denominacions
Maria José Cayuela
La viticultura d’altura és un dels factors que millor expliquen l’estil del vi espanyol contemporani. La selecció de vins de febrer de Casa Gourmet recorre tres territoris molt diferents —Ribeira Sacra, Toro i Somontano— units per una mateixa premissa: vinyes situades en cotes elevades, sòls amb personalitat i projectes que interpreten el seu entorn des d’una viticultura precisa i poc intervencionista.
La proposta reuneix sis ampolles per 59 euros, davant d’un valor real de 90 euros, i inclou Pizarras y Esquistos 2024, Valdebuey 2021 i LAUS 700 alt. 2021. Tres vins negres de marcat origen que posen el focus en la influència de l’altitud sobre el clima, la maduració i el perfil final del vi, prioritzant frescor, identitat i equilibri sense renunciar ni a l’estructura ni a la profunditat.
La selecció està pensada per a aquells que busquen vins capaços d’expressar paisatges extrems i contextos vitícoles exigents des d’una lectura contemporània i honesta.
Pizarras y Esquistos 2024, viticultura heroica a la Ribeira Sacra
Pizarras y Esquistos neix en empinades terrasses de la Ribeira Sacra, sobre sòls de pissarra i esquist situats al costat dels rius Miño, Sil i Bibei. La varietat mencía creix aquí en condicions de viticultura heroica, amb treball manual i rendiments ajustats, en un entorn on el terreny marca de manera decisiva el caràcter del vi.
El resultat és un negre amb identitat atlàntica, en què destaquen la frescor, la tensió i el record mineral. Al nas apareixen notes de fruita negra i vermella, regalèssia i un fons especiat de pebre negre. A la boca és àgil i precís, amb una acidesa ben integrada i un taní fi, prolongant una sensació de frescor persistent.
El vi ha estat reconegut per la crítica especialitzada amb 95 punts a la Guía Gourmets, 92 punts de Tim Atkin i 90 punts de James Suckling, consolidant-se com una referència per entendre l’estil actual de la Ribeira Sacra. Darrere hi ha Ponte da Boga, un dels projectes històrics de la denominació, amb seu a Castro Caldelas i un ferm compromís amb la recuperació de vinyes singulars.
Valdebuey 2021, la precisió de Toro en altura
Procedent de vinyes pròpies situades entre els 700 i 850 metres d’altitud a Valdefinjas (Zamora), Valdebuey 2021 és una interpretació precisa i continguda de la tinta de toro. Els ceps, amb una edat mitjana d’entre 40 i 50 anys, es conreen en vas i amb mínima intervenció, adaptades al clima extrem i al sòl de la zona.
L’elaboració és tradicional, amb fermentació controlada, maceració prolongada i una criança de 16 mesos en bota de roure francès, combinant fusta nova i de segon ús. El vi mostra fruita negra madura, notes balsàmiques i especiades, amb una boca ampla, tanins ferms ben treballats i un final llarg i equilibrat.
Valdebuey és un dels vins emblemàtics de Teso La Monja, projecte de la família Eguren a Toro, que des de finals dels anys noranta ha estat clau en la transformació qualitativa de la denominació, apostant per vinyes velles, identitat territorial i una lectura contemporània de l’origen.
LAUS 700 alt. 2021, equilibri i amplitud tèrmica a Somontano
LAUS 700 alt. neix de vinyes situades al voltant dels 700 metres d’altitud al Somontano, una cota que condiciona de manera decisiva el seu estil. L’amplitud tèrmica entre el dia i la nit afavoreix una maduració lenta i equilibrada, preservant la frescor del raïm i aportant tensió al conjunt.
L’assemblatge de syrah, cabernet sauvignon i merlot dona lloc a un negre de perfil contemporani, on el paisatge té més pes que la intervenció al celler. Al nas apareixen aromes de fruita negra madura, cassis i espècies dolces, amb subtils records torrats. A la boca és estructurat i harmònic, amb tanins polits i un final persistent.
LAUS 700 alt. s’explica des de la vinya i el territori, sense recolzar-se en puntuacions ni reconeixements externs. Una interpretació honesta del Somontano d’altura signada per Bodega Laus, un projecte integrat en el paisatge i amb una clara vocació de respecte per l’entorn.
La selecció de vins està disponible a Casa Gourmet, l’e-commerce gastronòmic del grup Prensa Ibérica, especialitzat en vins singulars i productes gourmet escollits amb criteri expert. Es pot adquirir a través del seu Club de Vins, que cada mes proposa una selecció exclusiva amb enviament gratuït, tant a casagourmet.es com a la seva app.
