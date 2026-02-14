Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Lasanya d’albergínies blanques amb gambes

Un plat de lasanya

Un plat de lasanya / FREEPIK

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

800 g d’albergínies blanques, ½ kg de gambes, 150 g de formatge emmental ratllat, 100 g de pernil serrà, 50 g de mantega, 4 cullerades de farina, 750 cc de llet, oli, sal, pebre i nou moscada

Preparació

  • Pelem les albergínies i les tallem en rodanxes d’un centímetre
  • Les posem en remull amb aigua i sal durant 30 minuts
  • Les introduïm en un recipient tapat al microones, durant 6-8 minuts a màxima potència
  • Pelem les gambes i coem els caps amb un vas de llet durant 3 minuts
  • Triturem i passem la llet per un colador fi
  • Barregem el líquid resultant amb la resta de llet i escalfem durant 3-4 minuts
  • Fonem la mantega, afegim la farina i torrem
  • Incorporem la llet remenant enèrgicament, sal, pebre i nou moscada i seguim la cocció 3-4 minuts més, remenant cada 30 segons
  • Trinxem el pernil en daus petits
  • Saltem les gambes en oli
  • En una plata de forn, posem una capa d’albergínies, per sobre el pernil i les gambes, una altra capa d’albergínies i cobrim amb la beixamel
  • Empolsinem amb el formatge ratllat i gratinem durant 5 minuts

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents