Lasanya d’albergínies blanques amb gambes
Ingredients
800 g d’albergínies blanques, ½ kg de gambes, 150 g de formatge emmental ratllat, 100 g de pernil serrà, 50 g de mantega, 4 cullerades de farina, 750 cc de llet, oli, sal, pebre i nou moscada
Preparació
- Pelem les albergínies i les tallem en rodanxes d’un centímetre
- Les posem en remull amb aigua i sal durant 30 minuts
- Les introduïm en un recipient tapat al microones, durant 6-8 minuts a màxima potència
- Pelem les gambes i coem els caps amb un vas de llet durant 3 minuts
- Triturem i passem la llet per un colador fi
- Barregem el líquid resultant amb la resta de llet i escalfem durant 3-4 minuts
- Fonem la mantega, afegim la farina i torrem
- Incorporem la llet remenant enèrgicament, sal, pebre i nou moscada i seguim la cocció 3-4 minuts més, remenant cada 30 segons
- Trinxem el pernil en daus petits
- Saltem les gambes en oli
- En una plata de forn, posem una capa d’albergínies, per sobre el pernil i les gambes, una altra capa d’albergínies i cobrim amb la beixamel
- Empolsinem amb el formatge ratllat i gratinem durant 5 minuts
