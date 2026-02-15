Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Melante Col·lecció 2017

Melante Col·lecció 2017

Melante Col·lecció 2017

Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

Vi blanc dolç elaborat amb la varietat Moscat als Valles de Sadacia, a la zona de la Rioja, on el Moscatell troba el seu millor microclima. En aquest entorn és on la varietat es desenvolupa perfectament i ofereix una cosa poc habitual: una maduració òptima sense perdre l'acidesa. L’elaboració comença amb una verema tardana a mitjan octubre, quan el raïm manté un equilibri òptim entre acidesa i dolçor. Els llevats van transformant els sucres en alcohol i, en el moment d’arribar als 15,5 graus, s’atura la fermentació, ja que queden inactius. Resultat: un vi dolç, amb 125g de sucre per litre i una acidesa de 7,9 expressada en tartàric, inusual en climes càlids. És un competidor del nivell dels grans vins dolços del centre d’Europa amb prestigi internacional.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  2. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  3. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  4. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
  7. Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
  8. El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa

Catalunya vol reordenar i protegir el litoral: «Una de les prioritats és renaturalitzar platges»

Catalunya vol reordenar i protegir el litoral: «Una de les prioritats és renaturalitzar platges»

La rua del Carnestoltes infantil converteix el centre de Manresa en un gran circ

La rua del Carnestoltes infantil converteix el centre de Manresa en un gran circ

La Fundació Bosch Aymerich de la Masella ha concedit ajuts per a 21 estudiants dels pobles del domini esquiable de l'estació

La Fundació Bosch Aymerich de la Masella ha concedit ajuts per a 21 estudiants dels pobles del domini esquiable de l'estació

Així ha estat la rua del Carnestoltes Infantil de Manresa

Melante Col·lecció 2017

Melante Col·lecció 2017

Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»

Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»

Solsona penja el ruc passada la mitjanit, en un carrer del Castell on no hi cabia ningú més

Solsona penja el ruc passada la mitjanit, en un carrer del Castell on no hi cabia ningú més

L'RL4 torna a tenir un tram amb bus després que dissabte es pogués reobrir tota la línia unes hores

L'RL4 torna a tenir un tram amb bus després que dissabte es pogués reobrir tota la línia unes hores
Tracking Pixel Contents