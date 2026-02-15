Melante Col·lecció 2017
Vi blanc dolç elaborat amb la varietat Moscat als Valles de Sadacia, a la zona de la Rioja, on el Moscatell troba el seu millor microclima. En aquest entorn és on la varietat es desenvolupa perfectament i ofereix una cosa poc habitual: una maduració òptima sense perdre l'acidesa. L’elaboració comença amb una verema tardana a mitjan octubre, quan el raïm manté un equilibri òptim entre acidesa i dolçor. Els llevats van transformant els sucres en alcohol i, en el moment d’arribar als 15,5 graus, s’atura la fermentació, ja que queden inactius. Resultat: un vi dolç, amb 125g de sucre per litre i una acidesa de 7,9 expressada en tartàric, inusual en climes càlids. És un competidor del nivell dels grans vins dolços del centre d’Europa amb prestigi internacional.
