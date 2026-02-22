Senyor Cartoixà 2023
Vi blanc brisat elaborat pel celler Pallarades, a Tarragona. Una varietat recuperada, el Cartoixà vermell, que seria l’equivalent al Xarel·lo vermell del Penedès. Aquest celler ajuda a modernitzar i prestigiar els vins de la D.O. Tarragona, on tot i que hi ha bons elaboradors, encara necessita el reconeixement dels seus vins en un mercat molt competitiu. L’elaboració comença amb una selecció acurada del raïm, ja que una part fermenta amb les seves pròpies pells i, per tant, el raïm ha de ser madur. Per altra banda, una altra part s’elabora de manera tradicional, sense pells ni pinyols i a temperatura controlada. El resultat és un vi sec amb notes vegetals fines, on es nota l’aportació de les pells al conjunt, però sense marcar massa la part herbàcia i vegetal.
En l’últim tast-maridatge que vam fer a la botiga, va sorprendre l’harmonia que hi ha entre el Senyor Cartoixà i el Watashi Sakura, un formatge d’afinador amb fulles de cirerer japonès a l’interior.
Les dues notes vegetals es van entendre perfectament.
