Tres cellers singulars ofereixen una experiència enoturística completa a Ribeira Sacra, Toro i Somontano
La selecció de vins de febrer de Casa Gourmet no es queda a la copa. Tots els lectors i les lectores que adquireixin el lot —que reuneix referències de la Ribeira Sacra, Toro i Somontano— podran accedir a guanyar una de les tres experiències d’enoturisme en origen —una per a cada guanyador— als cellers participants, amb visita i tast per a dues persones.
María José Cayuela
La iniciativa reuneix tres projectes amb forta identitat territorial: Ponte da Boga, referent de la viticultura heroica gallega; Teso La Monja, un dels noms clau en la transformació contemporània de Toro; i el celler LAUS, exemple d’integració paisatgística i precisió enològica al Somontano.
No es tracta només de visitar un celler, sinó d’accedir a propostes pensades per comprendre el territori des de dins: recórrer vinyes en pendent sobre el Sil, endinsar-se en una de les cases més discretes de Toro —que no obre habitualment al públic— o passejar entre làmines d’aigua i vinyes als peus del Pirineu.
Només pel fet d’adquirir la selecció de febrer —composta per Pizarras y Esquistos 2024 (Ribeira Sacra), Valdebuey 2021 (Toro) i LAUS 700 alt. 2021 (Somontano)— els compradors accedeixen automàticament a guanyar una d’aquestes tres visites enoturístiques per a dues persones, que inclouen recorregut per les instal·lacions i tast guiat a cada territori.
Ponte da Boga: l’emoció vertical de la Ribeira Sacra
A Castro Caldelas, entre bancals impossibles i vessants que cauen cap al riu Sil, Ponte da Boga és un dels projectes històrics de la denominació. La seva trajectòria està lligada a la recuperació de vinyes singulars i a la defensa d’una viticultura heroica que exigeix treball manual, coneixement del terreny i respecte per l’entorn.
L’experiència que proposa comença amb un recorregut pel seu celler centenari i continua a la vinya Costa d'Alais, on el paisatge explica per si sol el caràcter dels vins. La visita culmina amb un tast maridatge de quatre referències —Albarinyo, Bancales Olvidados, Capricho de Merenzao i Porto de Lobos— acompanyades de productes gallecs. Una immersió directa en la identitat atlàntica de la Ribeira Sacra.
Teso La Monja: l’elegància contemporània de Toro
La família Eguren acumula més de cent cinquanta anys d’història vitícola i ha estat determinant en l’evolució qualitativa de la DO Toro. A Teso La Monja treballen vinyes velles, moltes d’elles d’entre 40 i 50 anys, amb rendiments ajustats i una elaboració precisa orientada a expressar la tinta de toro amb equilibri i profunditat.
Valdebuey 2021 sintetitza aquesta filosofia: estructura, fruita i taní polit després de setze mesos de criança en roure francès. La visita al celler —que no forma part dels circuits habituals— permet accedir a un projecte reservat i exigent, on el focus està posat en la vinya i en la identitat del terrer. Una oportunitat poc freqüent per conèixer des de dins una de les cases més sòlides de la denominació.
Celler LAUS: natura i arquitectura al Somontano
A Barbastro, als peus dels Pirineus, Celler LAUS ha construït un discurs on paisatge, sostenibilitat i arquitectura dialoguen en equilibri. Fundat el 2002, el celler s’integra en l’entorn com una «illa» envoltada per una àmplia làmina d’aigua i arrecerada per 100 hectàrees de vinya pròpia.
LAUS 700 alt. 2021 s’explica des de la vinya i l’altitud, sense recolzar-se en reconeixements externs, com una interpretació honesta del Somontano. L’experiència enoturística inclou passeig per vinyes, visita a instal·lacions i tast guiat amb aperitiu, dins d’una filosofia slow que convida a comprendre el vi des de la calma i el territori.
Tres territoris, tres paisatges i tres maneres d’entendre el vi. La proposta converteix la compra en alguna cosa més que una selecció d’ampolles: la transforma en una porta oberta a l’origen.
