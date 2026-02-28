Aroa Mutiko 2024
Aquesta Garnatxa negra de Tierra Estella és l’exemple de la modernització d’una zona (Navarra) on aquesta varietat ha estat sempre present. Fermenta a 23º per preservar tota la fruita i frescor, i els sis mesos de criança en bota estabilitzen el color i allarguen el gust del vi. El celler, de nova construcció, utilitza el desnivell del terreny per treballar per gravetat: recepció del raïm per la part de dalt, continuant amb l’elaboració a la part central i acabant a la part inferior, l’espai de criança. L’aroma ens transporta ràpidament a la fruita fresca de la Garnatxa, amb un fons fumat dels torrats de la bota. La textura sedosa i un cert volum en boca són típics d’una Garnatxa madura i ben elaborada. Un vi amb una relació qualitat-preu excel·lent.
