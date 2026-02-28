Aroa Mutiko 2024

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa

Aquesta Garnatxa negra de Tierra Estella és l’exemple de la modernització d’una zona (Navarra) on aquesta varietat ha estat sempre present. Fermenta a 23º per preservar tota la fruita i frescor, i els sis mesos de criança en bota estabilitzen el color i allarguen el gust del vi. El celler, de nova construcció, utilitza el desnivell del terreny per treballar per gravetat: recepció del raïm per la part de dalt, continuant amb l’elaboració a la part central i acabant a la part inferior, l’espai de criança. L’aroma ens transporta ràpidament a la fruita fresca de la Garnatxa, amb un fons fumat dels torrats de la bota. La textura sedosa i un cert volum en boca són típics d’una Garnatxa madura i ben elaborada. Un vi amb una relació qualitat-preu excel·lent.

