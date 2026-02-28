Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Llenties amb botifarra i sípia

Un plat de llenties

Un plat de llenties / FREEPIK

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

  • 1 sípia
  • 300 g de llenties verdes del Puy
  • 6 pebrots de Padrón
  • 1 ceba mitjana, 50 cc de xerès dolç
  • 100 g de bull negre
  • Sal, oli i pebre

Preparació

  • Obrim la sípia, reservem la melsa i la tallem ben petita.
  • Posem oli en una cassola i saltem la ceba trinxada ben petita.
  • Saltem la sípia, afegim el vi i ho deixem reduir.
  • Tirem les llenties (sense remullar-les) i 800 cc d’aigua tèbia.
  • Deixem arrancar el bull, baixem el foc, posem sal i deixem coure durant 30 minuts lentament amb la cassola semi tapada.
  • Tallem els pebrots i els saltem en una paella.
  • Retirem la pell a la botifarra i la tallem en daus petits.
  • Sofregim la melsa amb un xic d’oli en una paella. Si s’enganxa, posem dues cullerades d’aigua. Passem per un colador fi i reservem.
  • Quan tinguem les llenties cuites, afegim el pebrot, els daus de botifarra i la melsa.
  • Deixem coure tot el conjunt uns minuts i ja tenim el plat llest per degustar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  2. Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
  5. Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
  6. Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
  7. El convent de les caputxines té una cripta on descansen les monges que hi han viscut els últims 400 anys
  8. La Federació d’Autoescoles de Barcelona ja ha demanat permís per portar les pistes a Sant Fruitós

Els partits de Sumar ajornen l’elecció del successor de Yolanda Díaz: «No és urgent, no s’ha de cremar»

Els partits de Sumar ajornen l’elecció del successor de Yolanda Díaz: «No és urgent, no s’ha de cremar»

El Bisbe de Solsona demana als fidels de la diòcesi que s'impliquin en la visita del Papa

El Bisbe de Solsona demana als fidels de la diòcesi que s'impliquin en la visita del Papa

Trump demana a la població iraniana que estigui preparada per prendre el Govern

Trump demana a la població iraniana que estigui preparada per prendre el Govern

Reaccions a l’atac d’Israel i els EUA sobre l’Iran: Urtasun el qualifica d’«atac il·legal» i Albares reclama «pau i estabilitat»

Reaccions a l’atac d’Israel i els EUA sobre l’Iran: Urtasun el qualifica d’«atac il·legal» i Albares reclama «pau i estabilitat»

L’Iran ataca bases militars dels EUA al golf Pèrsic en resposta a l’ofensiva conjunta de Trump i Netanyahu

L’Iran ataca bases militars dels EUA al golf Pèrsic en resposta a l’ofensiva conjunta de Trump i Netanyahu

Què plantar a casa al març: 7 idees fàcils (i les 3 feines que no pots saltar-te)

Què plantar a casa al març: 7 idees fàcils (i les 3 feines que no pots saltar-te)

Aliança Catalana activa la maquinària per a les municipals del 2027 al Bages i al Berguedà

Aliança Catalana activa la maquinària per a les municipals del 2027 al Bages i al Berguedà

Aroa Mutiko 2024

Aroa Mutiko 2024
Tracking Pixel Contents