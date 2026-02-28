Llenties amb botifarra i sípia
Ingredients
- 1 sípia
- 300 g de llenties verdes del Puy
- 6 pebrots de Padrón
- 1 ceba mitjana, 50 cc de xerès dolç
- 100 g de bull negre
- Sal, oli i pebre
Preparació
- Obrim la sípia, reservem la melsa i la tallem ben petita.
- Posem oli en una cassola i saltem la ceba trinxada ben petita.
- Saltem la sípia, afegim el vi i ho deixem reduir.
- Tirem les llenties (sense remullar-les) i 800 cc d’aigua tèbia.
- Deixem arrancar el bull, baixem el foc, posem sal i deixem coure durant 30 minuts lentament amb la cassola semi tapada.
- Tallem els pebrots i els saltem en una paella.
- Retirem la pell a la botifarra i la tallem en daus petits.
- Sofregim la melsa amb un xic d’oli en una paella. Si s’enganxa, posem dues cullerades d’aigua. Passem per un colador fi i reservem.
- Quan tinguem les llenties cuites, afegim el pebrot, els daus de botifarra i la melsa.
- Deixem coure tot el conjunt uns minuts i ja tenim el plat llest per degustar.
