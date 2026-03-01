Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaCrim de VilafrunsEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa

Us expliquem pas a pas com cuinar aquest dolç, una de les postres més típiques del mes de març

Brunyols de l'Empordà.

Brunyols de l'Empordà. / EMPORDÀ

Joan Soler

Figueres

Una de les postres més típiques del mes de març són els brunyols de l'Empordà. Una pasta fregida amb base de farina i recoberta de sucre. Un dolç tradicional que es pot trobar a les pastisseries aquests dies, o bé pots elaborar fàcilment a casa en família. A continuació us expliquem com els podeu cuinar.

Ingredients

  • 500 g de farina
  • 125 g de sucre
  • 15 g de matafaluga
  • 15 g de coriandre
  • 20 g de llevat fresc
  • 6 ous
  • 200 ml d’oli d’oliva suau
  • 1 polsim de sal
  • 40 ml de licor d’anís
  • 2-3 llimones
  • 50 g de mantega
  • 200 ml de llet
  • Oli per fregir
  • Sucre

Brunyols de l'Empordà.

Brunyols de l'Empordà. / Aniol Resclosa

Pas a pas

  1. Posem la farina en forma de volcà, amb un forat al mig. A dins i tirem el sucre, la llet tèbia i el llevat. Amb una cullera, ho barregem.
  2. Un cop barrejat, hi anem incorporant les raspadures de les llimones, l’oli, el coriandre i la matafaluga, el licor d’anís, la sal i els ous.
  3. Un cop tot incorporat, comencem a pastar la massa. L’ideal és fer-ho a mà, com s’ha fet sempre, però també es pot fer amb un robot de cuina. Quan la pasta sigui espessa, fina i elàstica, ja la tenim a punt. L’untem amb una mica d’oli, la tapem amb film i la deixem reposar perquè el llevat faci la seva feina.
  4. En unes 2 hores (o fins que hagi doblat el seu volum) ja estarà a punt per crear la forma dels bunyols: una bola amb un forat al mig.
  5. En una cassola posem l’oli per fregir, i quan estigui calent, comencem a fregir els brunyols. Un cop ben daurats, els posem a refredar en una safata amb paper absorbent. Un cop freds, es posa sucre al gust i ja es poden menjar!

