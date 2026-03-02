GastroPirineu
El xef de Disfrutar desafia els límits: elabora plats d'alta gastronomia amb neu i llana
L'objectiu de la trobada és conèixer els productes de muntanya i la cuina d'aquestes terres
Marta Lluvich (ACN)
A 2.035 metres d'altitud, a l'estació d'esquí de Boí i Taüll, xefs de renom de tot el país han participat a GastroPirineu, punt de trobada de la gastronomia. L'objectiu és donar a conèixer la cuina d'aquestes terres i els productes de muntanya. La jornada gastronòmica que va començar ahir diumenge s'ha clausurat amb una sessió magistral del xef Oriol Castro, del reconegut restaurant Disfrutar, guardonat amb tres estrelles Michelin. Castro ha avançat algun dels plats que es podran degustar aviat al Disfrutar molt vinculats amb la terra, els orígens i les tradicions com és la transhumància. Els assistents han pogut tastar un plat fet amb la llana d'ovella, o un altre inspirat amb l'entorn de Boí Taüll i per fer-lo ha cuinat neu.
El programa de Gastropirineus 2026 ha comptat amb la participació de cuiners dels Pirineus i de la gastronomia catalana com Eli Farrero, Míriam Oliva, Sergi de Meià, Marcos Pedarròs i Mariano Gonzalvo, que han mostrat el seu talent i la seva aposta pel producte de proximitat. Aquest any, Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar***, reconegut com el millor restaurant del món segons ‘The World’s 50 Best 2024’, ha fet el tancament de les jornades amb la sessió magistral ‘Les últimes tècniques del Disfrutar’.
Castro ha destacat la importància de cuinar producte del territori i ha posat d'exemple la truita de riu, mandonguilles de neu, l'aigua del Pirineu aromatitzada amb l'essència d'elements identificadors com les molses o els bolets.
El xef del restaurant ha explicat que Disfrutar és un restaurant "creatiu, d'avantguarda i que busca tècniques i conceptes nous", però integrant el territori i el producte. I d'aquí ha sortit el plat que ha presentat a GastroPirineu, un plat de llana inspirat amb la transhumància del nostre país. Clar exemple de portar el territori a la taula que aviat introduiran al Disfrutar.
Des de l'estació de Boí Taüll, Castro ha reivindicat tant els productes de la terra com els cuiners que els treballen a la cuina, moltes vegades desconeguts i des de cert anonimat. Per això, ha reivindicat el paper de trobades com GastroPirineu per donar a conèixer tots aquests professionals i construir xarxa.
Defensant la cuina integrada al territori, el pastisser Oriol Balaguer, va presentar una mona de xocolata que era una rèplica de Sant Climent de Taüll. Va ser durant el sopar que es va celebrar ahir a Erill la Vall.
La cuina dels Pirineus com a referent gastronòmic
Des del seu naixement el 2016, GastroPirineus s’ha consolidat com un esdeveniment itinerant de referència que posa en valor la cuina tradicional dels Pirineus. Les estacions de Vall de Núria, Port Ainé, Vallter i La Molina també han acollit el GastroPirineus en edicions anteriors.
La trobada combina el millor de la gastronomia amb un entorn d'excepció peus de pista de l'estació de Boí Taüll. Amb l’acollida d’aquesta edició de GastroPirineus, Boí Taüll reivindica el seu compromís amb la gastronomia de muntanya, la sostenibilitat i la promoció dels productes autòctons.
