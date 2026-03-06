Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: "Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona"
El berenador celebrarà el dissabte 14 de març el 'Calçofest'; amb música, jocs, bingo, concursos i molts calçots
Portar l’ambient festiu de les calçotades tarragonines al cor del Bages. Aquest és l’objectiu que es proposen els manresans Jordi Fornells i Iria Priego el pròxim 14 de març amb el primer Calçofest-una mena de «calçotada a la manresana», com ells l’anomenen-que han organitzat al berenador del Mas Portell, situat a la carretera d'Igualada quilòmetre 16 de Manresa. L’espai gastronòmic, que la parella gestiona des del 2021, s’ha convertit en punt de trobada els caps de setmana de famílies, escoles, colles d’amics i caminaires que s’hi acosten per gaudir de la brasa i fer comunitat.
Darrere d’aquesta festa hi ha la història d’un projecte que va començar en plena pandèmia. Fornells havia estudiat per ser mestre; Priego s’havia format en ADE. Un estiu lliure van provar de treballar a la restauració i en van quedar captivats. L’oportunitat de gestionar el negoci de barbacoes del mas -fins aleshores en mans de la família Portell- va arribar en un moment complicat, marcat per restriccions i incerteses. «Va ser un inici duríssim i caòtic», recorda Fornells. La resposta del públic, però, va superar qualsevol previsió. Avui, cada cap de setmana, l’espai acull fins a 250 persones que hi venen a menjar brasa, fer vermut o simplement gaudir d’una bona calçotada.
Van obrir com a berenador clàssic, oferint graella i llenya per 5,9 euros per persona, pensat per a qui vol brasa però no vol complicacions. Després van escoltar els clients: grups que hi volien anar però no carregar compra ni estris. I així va néixer el paquet complet per 7,9 euros, amb plats, coberts, pa de pagès i una selecció de carn (botifarra, cansalada, pollastre i xistorra) inclosos. L’espai es divideix en dues zones: la del berenador, on cadascú es cou la carn i els calçots, i la de les taules, on l’equip s’encarrega de tot.
Vermuts, dinars i vesprejos
Amb el pas del temps, l’espai ha anat sumant experiències: tres tipus de vermut amb nom propi —Joan, Íria i Jordi—, vesprejos amb jocs, DJ fins que marxa el sol i terrassa d’estiu amb concerts (foto 3) i vistes a Montserrat. Obren tots els caps de setmana d’11.30 a 18.30 hores i, entre setmana, per a grups de més de vint persones amb reserva. Quan el temps fa la guitza, traslladen l’activitat a El Cantó, un espai polivalent al carrer Nou de Manresa, on abans hi havia el Ninus CatCafè, que acull celebracions, reunions d’empresa i esdeveniments.
Mas Portell viu la temporada de calçots, de gener a mitjans d’abril, com el seu moment àlgid. En cultiven a l’hort propi però també en fan arribar de Tarragona. La filosofia és clara: producte de proximitat sempre que sigui possible: vins de Oller del Mas, dolços de Cal Moliner o pastissos de Cal Girona. I ara, en època de calçots, la salsa de la bagenca conserves Ferrer, la ginebra manresana d’OuterGin i els licors de PECADITOS.
Primer Calçofest
Són alguns dels productes que es podran tastar al Calçofest. Després d’experiències com l’Oktoberfest i altres festes temàtiques, els manresans han volgut aprofitar l’embranzida de la temporada de calçots per convertir-la en una jornada festiva completa, inspirada en les grans calçotades de Tarragona. Tot i que el dinar ja ha esgotat les places, aviat sortiran paquets perquè la gent es pugui sumar al vermut o al vespreig. Amb música, bingo i un concurs per trobar la persona del Bages capaç de menjar més calçots, Fornells i Priego busquen demostrar el 14 de març que «una calçotada és més que un dinar».
