Garnatxa Fosca del Priorat 2023

Vintae és una companyia de vins que té cellers a diferents llocs d’Espanya. El projecte “Garnachas de España” és molt interessant perquè intenta recuperar les Garnatxes velles que van ser abandonades per falta de viabilitat econòmica. La poca producció de la vinya i una elaboració poc acurada va provocar que s’abandonessin moltes vinyes centenàries. Raul Acha, enòleg, ha elaborat en diferents llocs d’Espanya Garnatxes velles per trobar el potencial i la identitat d’una varietat que s’estava perdent. Hi ha la Garnacha Perdida, la Olvidada, la Salvaje i la que avui presentem, la Fosca del Priorat. Vinyes de més de 60 anys i amb una elaboració precisa, afinada amb un lleuger pas per bota per no eclipsar la identitat de la varietat. El resultat: un gran vi. Bona intensitat de color, amb una textura sedosa i ferma, notes afruitades ben definides i un fons mineral que li aporta la pissarra fosca del Priorat. Aquest vi demostra que les varietats de poca producció, ben elaborades, poden arribar a ser grans vins.

