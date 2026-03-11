Ribera del Duero i dues garnatxes: del Moncayo a Gredos
La selecció de vins del mes de març de Casa Gourmet proposa un recorregut per tres territoris
María José Cayuela
La selecció de vins del mes de març de Casa Gourmet proposa un recorregut per tres territoris clau del vi espanyol contemporani: la Ribera del Duero, Campo de Borja i la Serra de Gredos. Tres paisatges, tres climes i una mateixa varietat —la garnatxa— dialogant amb l’estructura clàssica del tempranillo ribereny. La proposta reuneix sis ampolles per 49 euros, davant d’un valor real de 80 euros, cosa que suposa un estalvi del 39%. La selecció inclou un vi signat per Bodega Matarromera i dues garnatxes reconegudes amb altes puntuacions en guies nacionals i internacionals. Una oportunitat clara per descobrir com el paisatge transforma el caràcter del vi. No és una selecció per denominacions, sinó per identitat.
De l’equilibri tècnic de Ribera del Duero a la fruita mediterrània del Moncayo i la frescor granítica de Gredos, el mes de març s’articula com un exercici comparatiu sobre clima, altitud i sòl.
Garnacha de Prados 2021, identitat mediterrània des del Moncayo
A la serra del Moncayo, Pagos del Moncayo treballa la garnatxa amb verema manual i fermentació en tina oberta, amb trepitjat tradicional inclòs. El vi roman deu mesos en bota, amb una fusta que acompanya sense imposar-se. Al nas desplega fruita vermella madura, herbes aromàtiques —romaní i farigola— i un fons especiat net. En boca és ampli, amb taní polit i una frescor que equilibra la maduresa pròpia de la zona.
Una garnatxa mediterrània que conserva tensió i definició i que ha estat reconeguda amb 91 punts a la Guia Peñín i la medalla d’or del certamen internacional Garnachas del Mundo. Amb una trajectòria consolidada a la DO Campo de Borja i participació en projectes europeus de sostenibilitat, Pagos del Moncayo s’ha posicionat com un dels noms sòlids de la denominació, combinant tradició i control tècnic.
Melior 9 mesos 2024, la precisió accessible de Ribera
Melior és la línia més directa de Bodega Matarromera. Prové de vinyes situades a Valbuena de Duero i Villanueva de Gumiel, per sobre dels 700 metres d’altitud, on l’amplitud tèrmica preserva frescor i estructura. La criança de nou mesos en roure francès i americà afina el conjunt sense ocultar la fruita. Aromes de fruites negres, notes torrades i un fons mineral defineixen un perfil clàssic, amb taní dolç i final persistent.
Fundada el 1988 per Carlos Moro, Matarromera va iniciar el seu camí amb una Gran Medalla d’Or a l’International Wine Competition i avui és un dels grups vitivinícoles més influents del país, amb una forta aposta per la innovació i la sostenibilitat.
Las Moradas de San Martín Senda Eco 2022, garnatxa de muntanya
A la vessant madrilenya de la Serra de Gredos, a gairebé 900 metres d’altitud, Las Moradas de San Martín cultiva vinyes d’entre 40 i 85 anys en ecològic sobre sòls granítics. Senda Eco fermenta amb llevats propis i envelleix deu mesos en botes de 500 litres. El resultat és un vi aromàtic —flors, pruna, fruits silvestres i un subtil record de grafit— amb una boca àgil, llarga i vertical. Ha estat reconegut amb 90 punts a la Guia Peñín i 91 punts a la Guia Gourmets, confirmant el moment que viu la garnatxa de Gredos.
La selecció de vins de març està disponible a Casa Gourmet, l’e-commerce gastronòmic del grup Prensa Ibérica, especialitzat en vins singulars i productes gourmet escollits amb criteri. Es pot adquirir a través del Club de Vins a casagourmet.es i a la seva app.
