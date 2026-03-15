Badaran 2023
Regió7
López de Haro «Badaran» és un vi blanc de la Rioja moderna. És a dir, vins més frescos i no tan carregats de fusta com els clàssics. La base és Viura (Macabeu) complementada amb Chardonnay, Malvasia i Tempranillo blanc per donar-li complexitat. Les vinyes de Viura tenen més de 80 anys, són poc productives i, per tant, tenen una alta concentració. La resta de varietats, de vinya jove, li aporten frescor. Una criança de 4 mesos en botes combinades complementa l’elaboració. El roure francès aporta notes subtils i elegants, i el roure americà li donarà intensitat aromàtica. En boca és sedós, amb volum i gens pesat, ja que la bona acidesa dels raïms joves el refresca. Dels pocs vins blancs amb criança en bota amb una relació qualitat-preu immillorable.
