Milfulls de patates amb botifarra

Milfulls de patates amb botifarra / ARXIU

Dolors Gómez

Ingredients

400 g de patates noves, 400 g de botifarra del perol, 80 g de greix d’ànec, all i julivert, 400 cc d’oli, sal, pebre, 100 g de ruca, 50 g de parmesà ratllat, 1 d’escalunya, 40 g de múrgoles seques

Ingredients salsa

150 cc brou lleuger i concentrat de carn

Preparació

  • Posem en remull les múrgoles i les saltem amb oli
  • Pelem les patates i les tallem molt fines
  • Escaldem la botifarra de perol, traiem la pell i l’esmicolem
  • Cobrim una plata de forn amb paper d’alumini, pintem amb greix d’ànec i anem posant capes de patates, all, julivert i botifarra
  • Salpebrem cada capa de patates. Ho punxem i cobrim amb greix d’ànec
  • Posem la safata al forn durant 90 minuts a 150º
  • Per a la salsa: reduïm el brou amb el concentrat de carn durant 1 hora fins aconseguir una salsa consistent
  • Pel muntatge cobrim els plats amb la salsa, el milfulls al mig, la ruca per sobre amanida amb oli, parmesà ratllat per sobre i les múrgoles pel voltant

