La bomboneria més popular de França aterra a Barcelona
La icònica Jeff de Bruges obre botiga a Gràcia mitjançant un financer francès establert a la capital catalana que té la intenció de convertir les capses de bombons en el nou regal estrella.
Laia Zieger
Atenció, llaminers. Barcelona suma nova xocolateria i no és una qualsevol. La firma francesa Jeff de Bruges acaba d’obrir al barri de Gràcia (Gran de Gràcia, 17) amb vitrines plenes de bombons i una ambició clara: conquerir el paladar local amb la tradició xocolatera que a França forma part de la vida quotidiana.
Amb 534 botigues als cinc continents (unes 470 a França), la marca, d’ànima francesa i savoir-faire belga, desembarca a Barcelona amb la seva tercera botiga a Espanya. Al capdavant hi ha Romain Murigneux, francès establert a la ciutat des de fa una dècada. Financer de professió, confessa que obrir aquí una botiga tan emblemàtica al seu país era un somni personal.
"He triat obrir Jeff de Bruges a Barcelona perquè la ciutat té una autèntica cultura gastronòmica i un públic curiós per productes de qualitat. La marca és molt coneguda a França, però és poc present aquí. Era una gran oportunitat per introduir aquest concepte de xocolateria prèmium accessible en una ciutat tan dinàmica i internacional. A més, a Espanya, el consum de xocolata està augmentant i els consumidors busquen cada vegada més productes de qualitat i marques especialitzades. A França sempre hi ha una capsa de bombons a casa. Aquí vull que també passi", resumeix.
Si alguna cosa distingeix la casa francesa és el format ballotin: una capsa assortida amb bombons variats. A França és un gest cultural. "És el que portes quan visites algú o vols fer un regal especial. Com un ram de flors. Per això sempre hi ha una capsa a mà", explica Murigneux.
A Catalunya, en canvi, el consum habitual és la tauleta. Però Barcelona, cosmopolita i àvida de tendències gurmet, sembla terreny fèrtil per introduir aquest costum. "Aquí hi ha molta gent de fora i molta obertura. Ens agradaria que la xocolata també es pensi com a detall d’agraïment o regal".
A la vitrina, 57 receptes diferents i alguna fora de carta. I aquí rau una de les claus del sector: la varietat. "La gent ja no vol un sol gust. Amb el ballotin, cada xocolata és diferent. Sempre hi ha sorpresa".
La marca produeix més de 2.000 tones de xocolata a l’any –més de 300 milions de peces– i ofereix capses en sis formats, des de 200 grams fins a quilo i mig. Un luxe accessible que, gràcies a la seva cadena de producció integral, ha democratitzat el bombó prèmium.
Pastisseria clàssica
En tendències, la xocolata Dubai continua marcant el pas: cremosa i opulenta, consisteix en xocolata farcida d’una crema de pistatxo i cruixent massa kataïfi. També les trufes i el praliné, la recepta icònica belga que sedueix els que han viatjat i afinen el paladar.
S’hi suma un altre corrent a l’alça: els bombons inspirats en la pastisseria clàssica. Sabors com París-Brest o crema catalana traslladats al format mini. I, cada vegada més, seleccions d’origen (Etiòpia, l’Equador, el Brasil) per als qui es declaren gurmets del cacau i busquen matisos per acompanyar el cafè.
Una altra tendència és l’embalatge. Capses que semblen joiers, presentacions que roten segons la temporada i dates assenyalades, edicions que transmeten exclusivitat. La idea és clara: la xocolata no només es menja, també es regala i s’exhibeix.
A Espanya, el consum mitjà voreja els cinc quilos per persona a l’any; a França s’acosta als set. "Hi ha marge per créixer", apunta Murigneux. L’acollida a Gràcia, de moment, és prometedora: veïns curiosos, estrangers nostàlgics i turistes que reconeixen la marca.
