La mona de Pasqua del Forn de Cabrianes de Sant Fruitós, escollida entre les tres millors de Catalunya el 2026
Els obradors L'Espiga d'Or, de Vilanova i la Geltrú, i La Colmena, de Barcelona, s'han endut el guardó a la millor peça tradicional i de xocolata, respectivament
EFE / Regió7
La mona del Forn de Cabrianes de Sant Fruitós de Bages ha estat escollida aquest dimecres com la tercera millor mona tradicional de Pasqua de Catalunya en el cinquè certamen organitzat per l'agència Sr i Sra Cake. El concurs, en aquesta categoria, l'ha guanyat la mona de L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú, seguida per la pastisseria Natcha de Barcelona. Pel que fa a la mona de xocolata, el guardó principal se l'ha emportat La Colmena de Barcelona, seguida per L'Atelier Barcelona i per la pastisseria Mimpi de Sabadell.
Segons els impulsors del concurs, aquesta nova edició vol continuar reconeixent "la qualitat de les mones de Pasqua artesanes, elaborades amb creativitat i mestria, sigui en xocolata o en forma de brioix rodó i suau, històricament conegut com 'Cristina'".Per a l'ocasió, el jurat ha estat compost per el forner Daniel Jordà; la directora de la Baking School Barcelona Sabadell, Maria Cruz Barón; el guanyador de la millor mona de xocolata 2025, Joe Moretones; el guanyador de la categoria tradicional el 2025, Aleix Solà; el editor de Montagud Editores, Javier Antoja; la periodista d'El País, Mar Rocabert; i la secretària general de la Acadèmia Catalana de Gastronomia, Rosa Mayordomo.
Durant la resolució del concurs, Rocabert s'ha mostrat "feliç" en veure que "es recuperen tradicions", alhora que ha advocat per "més 'Cristines' i menys panetones", mentre que Moretones ha assegurat que ha trobat a faltar "més mones de xocolata".
Una mona tradicional
Maria i Josie, de l'obrador L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú de Jordi Morera, han explicat a EFE sentir "molta felicitat" després de ser reconegudes amb el premi a millor mona tradicional. "La resta de competidores també són molt bons i, veient la taula amb totes les mones, és totalment inesperat", han agregat les pastisseres, que preveuen que a partir d'ara arribaran "moments de feina dura".
Segons que han detallat, el pa de pessic amb què han guanyat té un "equilibri entre les espècies i l'esponjositat", alhora que és "molt lleuger, de massa mare i vegà", cosa que resumeixen com un producte "molt treballat que porta la tradició una miqueta més enllà, però amb molt de sabor".
Per la seva banda, Xavier Arevalo, de la pastisseria La Colmena de Barcelona, ha assegurat a EFE que "ja feia temps que anava darrere del premi", per la qual cosa aquesta coronació de la seva mona de xocolata li fa "realment molta il·lusió". Pel que fa a la recepció, el xocolater espera que "alguna venda més caigui segur", ja que aquesta classe de concursos genera un altaveu que "sempre va bé", alhora que es promou "la pastisseria i la xocolateria".
"Ho vam veure ja quan vam guanyar el premi del torró de crema cremada d'Espanya, que les vendes es van disparar una barbaritat", ha agregat Arévalo.
Pel que fa a la seva obra, el pastisser ha explicat que es tracta d'un lloro de xocolata batejat com Jack Sparrot, una broma entre el cèlebre pirata de Disney i la paraula 'lloro' en anglès, amb un cofre "ple d'ous de Pasqua en lloc de monedes".
El concurs destinarà la seva acció social en benefici de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, concretament al seu projecte d'humanització de pediatria, una iniciativa impulsada per Mestres Solidàries que treballa per fer més amable i propera l'estada hospitalària dels infants i les seves famílies.
