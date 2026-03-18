Aniversari
El parc Güell de Barcelona exposa ous de Pasqua de xocolata pel seu centenari
La Sala Hipòstila acull deu ous de xocolata inspirats en Gaudí i el parc
Toni Sust
Més d’una desena de mestres pastissers han posat els seus ous a la Sala Hipòstila del Parc Güell. Són 10 ous de xocolata obra de més de 10 autors, perquè alguns han sigut creats per dos professionals, que, col·locats en vitrines, podran visitar-se des d’ara fins al 9 d’abril, en el marc d’una exposició, Gaudí en xocolata, que es va inaugurar ahir.
Els ous tenen com a punt en comú que estan inspirats en l’imaginari d’Antoni Gaudí combinat amb una mona de Pasqua. I també, per tant, amb el Park Güell, una de les seves obres més significades. La instal·lació ha arribat aquest any al seu centenari, commemoració que constitueix el motor principal de l’exposició, si bé el 2026 suma dues cites que tot i que no tenen relació amb els ous, els acompanyen de prop. Un és la capitalitat mundial de l’Arquitectura, que recau aquest any a Barcelona, i l’altre la celebració de l’Any Gaudí, perquè a més del segle transcorregut des de la inauguració del seu parc es compleix ara el mateix temps de la mort de l’arquitecte modernista.
L’exposició ha sigut programada pel Park Güell i pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. Els pastissers que han aportat alguna de les 10 creacions van participar en la inauguració de la mostra juntament amb la directora del parc, Carme Lanuza; el president del gremi, Miquel Zaguirre, i Saray Ruíz, directora de l’Escola de Pastisseria del Gremi. Els visitants que passin per la Sala Hipòstila en aquestes tres setmanes podran votar pel seu ou favorit escanejant un codi QR disponible a l’espai on hi ha les obres. L’ou que aconsegueixi el màxim recolzament serà traslladat al Museu de la Xocolata. La resta tindrà un final dolç: seran destruïts per alumnes d’escoles pròximes al Park Güell a la festa del Trencadís, la ruptura simbòlica de l’ou de Pasqua.
