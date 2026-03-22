Espígol 2023
Parés Baltà fa molts anys que elabora vins ecològics, biodinàmics i naturals (sense sulfits afegits). L’Espígol és un vi blanc amb certificat Demeter (biodinàmic) i, per tant, Baix en sulfurós i molt respectuós amb la natura, buscant una qualitat i sanitat màximes en el raïm. Amb Malvasia de Sitges, varietat molt aromàtica i que tradicionalment s’utilitza per elaborar vins dolços, han aconseguit un gran vi blanc sec. Molt expressiu, amb notes florals i afruitades, té una textura sedosa i amb un cert volum. La seva criança a l’ampolla durant 3 anys li ha aportat complexitat i una perfecta harmonia entre l’acidesa, la fruita i la cremositat. Un excel·lent resultat d’investigació en noves formes d’elaboració i recuperant varietat minoritàries.
