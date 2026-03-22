La gràcia
Ser graciós o caure en gràcia. La línia que ho separa abans estava poc transitada públicament. Avui, amb les xarxes socials, cada dia hi ha més casos d’intents de caure en gràcia. La pega és que l’exposició pública mostra com molts es passen de frenada provant de fer històries simpàtiques. Però això no són problemes greus, com a màxim són atemptats a la vergonya personal i punt. El que sí que és un problema és caure en desgràcia. I això li acaba de passar a René Redzepi, que al front del Noma de Copenhage va ser considerat cinc cops millor restaurant del món per una d’aquelles guies que es dediquen a fer ‘rankings’. Maltractaments psicològics i agressions físiques han fet caure una figura rellevant de la gastronomia. El cas ha sigut tan impactant que la repercussió és contundent. El xef ha anunciat la seva dimissió, però la patacada serà molt més gran per la retirada de patrocinadors de la talla d’American Express o Blackbird, un factor clau a l’hora d’entendre els comptes de resultats d’aquests tipus de propostes gastronòmiques que ara havia projectat una parada a Los Angeles amb una residència temporal a través d’un restaurant efímer.
Tornant a la cara positiva de la vida, hi ha una notícia que requeriria una primera pàgina global que ja vam anunciar fa temps. Aquest 1 d’abril comença a Menton, França, a tocar de Mònaco, una retrospectiva dels vint anys del restaurant Mirazur, del xef Mauro Colagreco. Inspirat en l’art, la gràcia de tot plegat és que aquesta proposta està comissariada per Ferran Adrià i que ja han començat a fer assajos per a la premsa i per a alguns amics de la casa abans de tallar la cinta. La repercussió del que va passar a Roses segueix sent cabdal i es nota tant en exemples evidents com en aquesta retrospectiva del Mirazur o en gestos subtils, com que a l’entrega de les estrelles Michelin franceses a Monte-Carlo deixessin el lloc central per a la foto de família com a mostra de respecte a Ferran Adrià, flanquejat per Albert II de Mònaco i per l’Anne-Sophie Pic, amb tots els xefs francesos.
