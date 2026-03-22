La gràcia

Ferran Adrià durant una conferència / EL PERIÓDICO

Pep Aligué

Manresa

Ser graciós o caure en gràcia. La línia que ho separa abans estava poc transitada públicament. Avui, amb les xarxes socials, cada dia hi ha més casos d’intents de caure en gràcia. La pega és que l’exposició pública mostra com molts es passen de frenada provant de fer històries simpàtiques. Però això no són problemes greus, com a màxim són atemptats a la vergonya personal i punt. El que sí que és un problema és caure en desgràcia. I això li acaba de passar a René Redzepi, que al front del Noma de Copenhage va ser considerat cinc cops millor restaurant del món per una d’aquelles guies que es dediquen a fer ‘rankings’. Maltractaments psicològics i agressions físiques han fet caure una figura rellevant de la gastronomia. El cas ha sigut tan impactant que la repercussió és contundent. El xef ha anunciat la seva dimissió, però la patacada serà molt més gran per la retirada de patrocinadors de la talla d’American Express o Blackbird, un factor clau a l’hora d’entendre els comptes de resultats d’aquests tipus de propostes gastronòmiques que ara havia projectat una parada a Los Angeles amb una residència temporal a través d’un restaurant efímer.

Tornant a la cara positiva de la vida, hi ha una notícia que requeriria una primera pàgina global que ja vam anunciar fa temps. Aquest 1 d’abril comença a Menton, França, a tocar de Mònaco, una retrospectiva dels vint anys del restaurant Mirazur, del xef Mauro Colagreco. Inspirat en l’art, la gràcia de tot plegat és que aquesta proposta està comissariada per Ferran Adrià i que ja han començat a fer assajos per a la premsa i per a alguns amics de la casa abans de tallar la cinta. La repercussió del que va passar a Roses segueix sent cabdal i es nota tant en exemples evidents com en aquesta retrospectiva del Mirazur o en gestos subtils, com que a l’entrega de les estrelles Michelin franceses a Monte-Carlo deixessin el lloc central per a la foto de família com a mostra de respecte a Ferran Adrià, flanquejat per Albert II de Mònaco i per l’Anne-Sophie Pic, amb tots els xefs francesos.

  1. Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
  2. De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
  3. L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
  4. Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
  5. L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
  6. «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
  7. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  8. La revista Newsweek situa per setè cop l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa entre els cent millors de l'Estat

