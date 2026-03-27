Mones de Pasqua: propostes artesanes a la Catalunya central
En aquests obradors hi trobaràs des de les receptes clàssiques fins a les propostes més innovadores i saludables
La mona de Pasqua és molt més que un dolç: és una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la Setmana Santa. De mans dels padrins als fillols, aquest pastís simbòlic celebra l’arribada de la primavera amb formes, sabors i decoracions que han evolucionat al llarg del temps. Avui, les mones conviuen entre la tradició i la innovació: des de les clàssiques amb ous durs fins a espectaculars creacions de xocolata o versions més saludables i adaptades a noves necessitats alimentàries. Recollim tres propostes per assaborir i redescobrir la mona de Pasqua en totes les seves formes.
Nutridolç
Al muncipi de Moià, Nutridolç és un obrador especialitzat en pa i pastisseria sense gluten, elaborats amb farines ecològiques i sense additius ni conservants. La seva aposta per una alimentació més conscient es reflecteix també en les seves mones de Pasqua: receptes tradicionals reinterpretades amb menys sucres i opcions sense làctics.
Aquest enfocament no només respon a persones amb celiaquia o intoleràncies, sinó també a aquells que busquen una mona de Pasqua saludable sense renunciar al gust ni a la qualitat. Les seves mones destaquen per l’elaboració artesanal al Moianès, ingredients ecològics i de proximitat, opcions sense làctics, reducció de sucres i l’adaptació a dietes específiques. Aquesta combinació permet oferir un producte inclusiu, ideal tant per a infants com per a adults que volen gaudir d’una mona de Pasqua artesanal i saludable.
Amb el lema «Cuida’t sense renunciar al bon gust», Nutridolç treballa per unir salut i plaer en cada elaboració. El seu obrador s’ha convertit en un punt de referència per a qui busca pastisseria sense gluten a Moià i al Moianès, mantenint sempre l’essència artesanal.
Aquesta Setmana Santa, la tradició es pot viure amb una nova mirada: més saludable, més inclusiva i igualment deliciosa. Situat al carrer Pau Casals, 22 de Moià, Nutridolç s’ha consolidat com un referent en el seu àmbit, mantenint viva l’essència artesanal mentre mira cap al futur de la pastisseria conscient. Per a més informació pots visitar la seva pàgina web i també pots seguir-los a Instagram.
Forn de Cabrianes
Quan s’acosta el dia de la mona, hi ha llocs on la tradició es viu amb una intensitat especial. El Forn de Cabrianes n’és un bon exemple: un obrador que combina l’essència de sempre amb una àmplia varietat de propostes pensades per sorprendre padrins i fillols.
Amb una història que es remunta a l’any 1933 i amb tres generacions d’experiència, a Forn de Cabrianes hi trobareu des de les opcions més clàssiques —com la caputxina, la de fruita o la de mantega— fins a combinacions al gust, com les mones meitat fruita i meitat mantega. Cada peça es pot personalitzar tant en sabors com en decoració. A aquesta oferta s’hi sumen les versions més llamineres, amb nata, trufa, merenga o capes combinades.
Però si hi ha una proposta que destaca especialment enguany és la seva mona tradicional de forner, reconeguda amb el tercer premi al concurs de «La Millor Mona de Pasqua», un concurs que destina la seva acció social en benefici del projecte d'humanització de pediatria de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Elaborada amb un brioix esponjós i aromàtic, de forma rodona i coronada amb un ou dur al centre, aquesta mona recupera l’esperit original de la recepta.
Quan a les figures que marquen tendència, aquest any triomfa el personatge de Disney Sticht, les populars K-Pop i els jugadors del Barça,amb Lamine Yamal al capdavant. Entre les figures de xocolata d'elaboració pròpia destaquen les relacionades amb instruments musicals i en un caire més local amb el Baxi Manresa, amb pistes i cistelles de bàsquet.
Amb opcions per a tots els gustos, mides i estils, el Forn de Cabrianes convida a viure la Pasqua amb dolçor i tradició. Amb obrador a Sant Fruitós de Bages i prop de quaranta establiments repartits pel territori, el Forn de Cabrianes s’ha convertit en un referents de les mones de Pasqua. Podeu consultar totes les novetats i productes a la seva pàgina web oficial i seguir-los a Instagram.
Pastisseria El Cigne
Si busques mones de Pasqua artesanes a Manresa, la pastisseria El Cigne és una parada imprescindible. Fundada l’any 1964, aquest establiment històric s’ha convertit en un dels grans referents de la pastisseria artesanal a la Catalunya Central, reconeguda amb la Fava d’Or a la millor pastisseria del territori. El Cigne combina tradició i innovació per oferir cada any una de les col·leccions de mones de Pasqua de xocolata més esperades.
A El Cigne, cada mona comença amb un esbós. Un llapis, un paper i una idea són el punt de partida d’un procés que transforma la creativitat en autèntiques obres de xocolata amb figures de Pasqua personalitzades i d’autor. Enguany, destaquen creacions tan suggerents com un dinosaure emergint d’un ou, un cargol, un pingüí o una zebra, sense oblidar les formes més clàssiques com cases, cotxes o castells. A aquestes s’hi afegeixen els populars chocotransfers —amb imatges impreses sobre xocolata— que connecten amb les tendències actuals: des del fenomen de les K-pop fins a personatges com Stitch, Mario o Peppa Pig, passant per referents esportius com el Barça, Lamine Yamal o el Baxi Manresa.
Pel que fa al pastís, la tradició continua sent la gran protagonista: les mones de mantega, de crema de rovell amb fruita o combinacions de mantega i fruita. La gran estrella, però, continua sent la de nata i trufa amb crema de rovell cremada. Altres elaboracions com l’ou filat o la caputxina també tenen el seu espai.
Amb dos establiments a Manresa —al carrer Barcelona, 10, i al carrer Urgell, 9— El Cigne continua demostrant que la Pasqua és molt més que una tradició: és una expressió de creativitat i cultura gastronòmica. Si en voleu conèixer més detalls els podeu seguir a la seva pàgina web i a Instagram.
