Així es fan unes hamburgueses de peix a la llimona

Unes hamburgueses de peix, en una imatge d'arxiu / Getty Images

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

Ingredients: 600 g lluç, 1 ceba, 2 llimones, 1 ou, 1 cull. pa ratllat, pebre, sal, farina, oli. Pel saltat de tomàquet i pebrot: 2 tomàquets madurs, 1 llauna de pebrots del piquillo, 2 cull. sucre, 1 gra d’all, 1 raig de salsa de soja.

Preparació

- Trossegem la ceba i la saltem en oli a poc a poc fins que quedi daurada.

- Esmicolem el lluç, barregem amb la ceba, ratlladura de dues llimones, un ou, pa ratllat, sal i pebre.

- Fem petites hamburgueses, passem per farina i fregim fins que estiguin fetes.

- Per fer el saltat de tomàquet i pebrot: Pelem els tomàquets, i els tallem a tires. Escorrem els pebrots i els tallem a tires.

- Coure en el seu suc els tomàquets, pebrots, sucre, gra d’all trinxat i salsa de soja fins que estigui sec.

- Servir per acompanyar les hamburgueses.

Vermut Lustau, una opció que combina amargor i dolçor

De l'Havana a Teheran, això va de diners

Jocs de cucanya, bous i grans aperitius: Així era la festa de la Puríssima a la caserna del Carme de Manresa

A Espanya, tenir fills penalitza un 38% la taxa d'ocupació de les dones respecte als homes

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena"

L'Adreçador del 28 de març del 2026, per Galdric Sala

La travessa de cap a cap del Pirineu: Quatre joves muntanyencs recorren 427 quilòmetres per pics i colls amb els esquís als peus

El cardoní Ovidi Cobacho presenta a Sant Fruitós el llibre en què recupera la memòria de dones artistes de Manresa

Tracking Pixel Contents