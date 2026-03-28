Així es fan unes hamburgueses de peix a la llimona
Ingredients
Ingredients: 600 g lluç, 1 ceba, 2 llimones, 1 ou, 1 cull. pa ratllat, pebre, sal, farina, oli. Pel saltat de tomàquet i pebrot: 2 tomàquets madurs, 1 llauna de pebrots del piquillo, 2 cull. sucre, 1 gra d’all, 1 raig de salsa de soja.
Preparació
- Trossegem la ceba i la saltem en oli a poc a poc fins que quedi daurada.
- Esmicolem el lluç, barregem amb la ceba, ratlladura de dues llimones, un ou, pa ratllat, sal i pebre.
- Fem petites hamburgueses, passem per farina i fregim fins que estiguin fetes.
- Per fer el saltat de tomàquet i pebrot: Pelem els tomàquets, i els tallem a tires. Escorrem els pebrots i els tallem a tires.
- Coure en el seu suc els tomàquets, pebrots, sucre, gra d’all trinxat i salsa de soja fins que estigui sec.
- Servir per acompanyar les hamburgueses.
