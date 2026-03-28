Les K-Pop, Stitch, el Barça de Lamine Yamal i el Baxi Manresa triomfen a les mones de Pasqua

Entre la tradició i la innovació, la Setmana Santa manté ben viu el costum que els padrins regalin als seus fillols aquest dolç típic

El fenomen de les K-Pop triomfa entre les mones de Pasqua d'aquest any / Forn de Cabrianes

Queralt Casals

Manresa

La mona de Pasqua és una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la Setmana Santa. Les mones conviuen entre la tradició i la innovació: des de les clàssiques amb ous durs fins a espectaculars creacions de xocolata o versions més saludables i adaptades a noves necessitats alimentàries. Entre les figures que més triomfen aquest any a les pastisseries del territori hi ha les famoses K-Pop, Stitch, el Barça de Lamine Yamal o el Baxi Manresa.

A la pastisseria El Cigne de Manresa «quan passa la festivitat de Reis ja comencem a fer els dissenys», especialment pel que fa a les figures d’autor, que enguany inclouen propostes com un dinosaure que surt d’un ou, un pingüí o una zebra, que conviuen amb formats més tradicionals.

Quan a les figures que més triomfen aquest 2026 destaquen una forta presència del fenomen de les K-Pop, juntament amb personatges de Disney com Stitch o figures vinculades al Barça amb Lamine Yamal com a reclam destacat. També hi tenen pes elements de proximitat, com el Baxi Manresa.

En la mateixa línia, el Forn de Cabrianes també reflecteix les tendències del moment i Stitch, les K-Pop o els jugadors del Barça comparteixen espai amb creacions pròpies de xocolata com instruments musicals «que cada any agafen més força», o referències al Baxi Manresa, «amb pistes i cistelles de bàsquet».

L’establiment manté una àmplia oferta de mones clàssiques, com la caputxina, mantega o fruita, però també aposta per la personalització, amb combinacions a mida i opcions més elaborades amb nata, trufa o merenga. La principal novetat d’enguany és el reconeixement a la seva mona tradicional de forner, que ha obtingut el tercer premi al concurs «La Millor Mona de Pasqua». Es tracta d’una elaboració de brioix amb ou dur que recupera el format original d’aquest dolç de Pasqua.

Pastisseria saludable

En els darrers anys també ha augmentat la demanda de productes adaptats a noves necessitats alimentàries. És el cas de Nutridolç, a Moià, un obrador especialitzat en pastisseria sense gluten que aposta per mones elaborades amb ingredients ecològics, menys sucres i opcions sense làctics. Aquesta proposta respon tant a persones amb intoleràncies com a un públic més ampli que busca alternatives més saludables seguint la filosofia de l’establiment: «cuida’t sense renunciar al bon gust».

Vermut Lustau, una opció que combina amargor i dolçor

De l’Havana a Teheran, això va de diners

Jocs de cucanya, bous i grans aperitius: Així era la festa de la Puríssima a la caserna del Carme de Manresa

A Espanya, tenir fills penalitza un 38% la taxa d’ocupació de les dones respecte als homes

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena"

L’Adreçador del 28 de març del 2026, per Galdric Sala

La travessa de cap a cap del Pirineu: Quatre joves muntanyencs recorren 427 quilòmetres per pics i colls amb els esquís als peus

