Les K-Pop, Stitch, el Barça de Lamine Yamal i el Baxi Manresa triomfen a les mones de Pasqua
Entre la tradició i la innovació, la Setmana Santa manté ben viu el costum que els padrins regalin als seus fillols aquest dolç típic
La mona de Pasqua és una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la Setmana Santa. Les mones conviuen entre la tradició i la innovació: des de les clàssiques amb ous durs fins a espectaculars creacions de xocolata o versions més saludables i adaptades a noves necessitats alimentàries. Entre les figures que més triomfen aquest any a les pastisseries del territori hi ha les famoses K-Pop, Stitch, el Barça de Lamine Yamal o el Baxi Manresa.
A la pastisseria El Cigne de Manresa «quan passa la festivitat de Reis ja comencem a fer els dissenys», especialment pel que fa a les figures d’autor, que enguany inclouen propostes com un dinosaure que surt d’un ou, un pingüí o una zebra, que conviuen amb formats més tradicionals.
Quan a les figures que més triomfen aquest 2026 destaquen una forta presència del fenomen de les K-Pop, juntament amb personatges de Disney com Stitch o figures vinculades al Barça amb Lamine Yamal com a reclam destacat. També hi tenen pes elements de proximitat, com el Baxi Manresa.
En la mateixa línia, el Forn de Cabrianes també reflecteix les tendències del moment i Stitch, les K-Pop o els jugadors del Barça comparteixen espai amb creacions pròpies de xocolata com instruments musicals «que cada any agafen més força», o referències al Baxi Manresa, «amb pistes i cistelles de bàsquet».
L’establiment manté una àmplia oferta de mones clàssiques, com la caputxina, mantega o fruita, però també aposta per la personalització, amb combinacions a mida i opcions més elaborades amb nata, trufa o merenga. La principal novetat d’enguany és el reconeixement a la seva mona tradicional de forner, que ha obtingut el tercer premi al concurs «La Millor Mona de Pasqua». Es tracta d’una elaboració de brioix amb ou dur que recupera el format original d’aquest dolç de Pasqua.
Pastisseria saludable
En els darrers anys també ha augmentat la demanda de productes adaptats a noves necessitats alimentàries. És el cas de Nutridolç, a Moià, un obrador especialitzat en pastisseria sense gluten que aposta per mones elaborades amb ingredients ecològics, menys sucres i opcions sense làctics. Aquesta proposta respon tant a persones amb intoleràncies com a un públic més ampli que busca alternatives més saludables seguint la filosofia de l’establiment: «cuida’t sense renunciar al bon gust».
