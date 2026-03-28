Les hamburgueses de peix a la llimona, el nou plat saludable que conquereix les cuines

El lluç fresc combinat amb un saltat de tomàquet i pebrot crea una recepta equilibrada, senzilla i plena de color

Hambugueses de peix amb saltejat

Hambugueses de peix amb saltejat / Arxiu particular

Ingredients:

Per a les hamburgueses de peix:

  • 600 g de lluç
  • 1 ceba
  • 2 llimones (ratlladura)
  • 1 ou
  • 1 cullerada de pa ratllat
  • Sal i pebre al gust
  • Farina per enfarinar
  • Oli per fregir

Per al saltat de tomàquet i pebrot:

  • 2 tomàquets madurs
  • 1 llauna de pebrots del piquillo
  • 2 cullerades de sucre
  • 1 gra d’all
  • 1 raig de salsa de soja

Elaboració:

Comenceu trossejant la ceba i sofregiu-la a poc a poc en una paella amb una mica d’oli fins que quedi ben daurada i tendra. Mentrestant, esmicolau el lluç i barregeu-lo amb la ceba, la ratlladura de les llimones, l’ou, el pa ratllat, la sal i el pebre. Amasseu fins aconseguir una massa homogènia.

Amb aquesta massa, formeu petites hamburgueses i passeu-les per farina abans de fregir-les en oli calent fins que quedin daurades per fora i completament cuites per dins.

Notícies relacionades

Per al saltat de tomàquet i pebrot, peleu els tomàquets i talleu-los a tires. Escorreu els pebrots del piquillo i talleu-los també en tires. Poseu-los en una paella amb el seu suc, afegiu el sucre, el gra d’all ben trinxat i un raig de salsa de soja. Deixeu coure a foc mig fins que el líquid s’hagi reduït i la mescla quedi concentrada, aportant un sabor intens i lleugerament dolç que acompanya perfectament les hamburgueses.

  1. Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
  2. Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
  3. Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
  4. Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
  5. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  6. L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
  7. Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
  8. Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2

Presentació del llibre "Pioneres" a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages

Presentació del llibre "Pioneres" a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages

“Els que van sobreviure”: el relat real dels ostatges del Bataclan arriba a Movistar Plus+

“Els que van sobreviure”: el relat real dels ostatges del Bataclan arriba a Movistar Plus+

Les hamburgueses de peix a la llimona, el nou plat saludable que conquereix les cuines

Les hamburgueses de peix a la llimona, el nou plat saludable que conquereix les cuines

La maternitat continua penalitzant les dones i frenant la igualtat salarial malgrat els avenços legals

La maternitat continua penalitzant les dones i frenant la igualtat salarial malgrat els avenços legals

«Si després de la mort s’hi estigués tan bé, tornarien per explicar-ho»

«Si després de la mort s’hi estigués tan bé, tornarien per explicar-ho»

Vermut Lustau, una opció que combina amargor i dolçor

Vermut Lustau, una opció que combina amargor i dolçor

De l’Havana a Teheran, això va de diners

Jocs de cucanya, bous i grans aperitius: Així era la festa de la Puríssima a la caserna del Carme de Manresa

Jocs de cucanya, bous i grans aperitius: Així era la festa de la Puríssima a la caserna del Carme de Manresa
