Les hamburgueses de peix a la llimona, el nou plat saludable que conquereix les cuines
El lluç fresc combinat amb un saltat de tomàquet i pebrot crea una recepta equilibrada, senzilla i plena de color
Regió7
Ingredients:
Per a les hamburgueses de peix:
- 600 g de lluç
- 1 ceba
- 2 llimones (ratlladura)
- 1 ou
- 1 cullerada de pa ratllat
- Sal i pebre al gust
- Farina per enfarinar
- Oli per fregir
Per al saltat de tomàquet i pebrot:
- 2 tomàquets madurs
- 1 llauna de pebrots del piquillo
- 2 cullerades de sucre
- 1 gra d’all
- 1 raig de salsa de soja
Elaboració:
Comenceu trossejant la ceba i sofregiu-la a poc a poc en una paella amb una mica d’oli fins que quedi ben daurada i tendra. Mentrestant, esmicolau el lluç i barregeu-lo amb la ceba, la ratlladura de les llimones, l’ou, el pa ratllat, la sal i el pebre. Amasseu fins aconseguir una massa homogènia.
Amb aquesta massa, formeu petites hamburgueses i passeu-les per farina abans de fregir-les en oli calent fins que quedin daurades per fora i completament cuites per dins.
Per al saltat de tomàquet i pebrot, peleu els tomàquets i talleu-los a tires. Escorreu els pebrots del piquillo i talleu-los també en tires. Poseu-los en una paella amb el seu suc, afegiu el sucre, el gra d’all ben trinxat i un raig de salsa de soja. Deixeu coure a foc mig fins que el líquid s’hagi reduït i la mescla quedi concentrada, aportant un sabor intens i lleugerament dolç que acompanya perfectament les hamburgueses.
