Alerta amb les torrades de Santa Teresa dels supermercats: només aquestes aproven, segons l’OCU

L’organització de consumidors destaca que algunes “costen pràcticament la meitat” que les de pastisseria

Torrades de Santa Teresa / Agències

EFE

Manresa

Els supermercats i hipermercats que disposen de secció de plats preparats venen aquests dies torradetes de Santa Teresa que, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), “encara estan lluny de la recepta tradicional” per l’ús d’additius i la substitució del sucre i la mel per xarops, cosa que les converteix en “aliments ultraprocessats”.

Així, segons l’organització, les torrades de set supermercats milloren en la sucositat i la textura, però tenen una presència “excessiva” d’additius, amb fins a cinc de mitjana.

Presència d’additius

En aquest context, ha indicat que “un dels principals inconvenients” de les torrades a la venda en set supermercats és la presència “excessiva” d’additius, fins a 14 de diferents i una mitjana de cinc per torrada.

Entre els més habituals, els colorants, els correctors d’acidesa i els emulsionants, a més dels conservants, cosa que les defineix com a productes ultraprocessats. L’única excepció: la torrada d’El Corte Inglés, que no presenta cap additiu entre els seus ingredients.

Xarops en lloc de sucre

Per a l’organització, “un altre aspecte criticable” és la substitució de “bona part” del sucre de la recepta tradicional per xarops de glucosa i fructosa, edulcorants més barats i de menor qualitat. Això s’observa en totes les torrades excepte en les d’Alcampo i El Corte Inglés.

A més, en cap cas s’ha trobat mel, un element característic de la pastisseria que aporta matisos aromàtics i una percepció de més qualitat, segons l’associació.

Olis

L’anàlisi també ha estudiat els olis utilitzats en la fritura i revela que gairebé totes les torrades es fregeixen amb oli de gira-sol o de colza, segons l’OCU “neutres per naturalesa, però susceptibles d’aportar sabors desagradables si l’oli es reescalfa o es reutilitza en excés”.

“Això explicaria la persistència de notes olioses i retrogustos greixosos en diverses mostres segons el panell de tastadors”, va afegir, alhora que va destacar que, tot i així, els experts —un equip professional de cuiners— coincideixen que les textures han millorat respecte a avaluacions anteriors, mostrant un interior més tendre i sucós.

La recepta més tradicional

Entre les més ben valorades en tast destaca, en primer lloc, la d’El Obrador d’El Corte Inglés, a la venda per 18,03 €/kg i que sobresurt en degustació i per l’absència d’additius, amb la recepta “més semblant” a la d’una torrada tradicional.

No obstant això, segons l’anàlisi realitzada per l’organització de consumidors, “hauria de millorar la informació del seu etiquetatge”.

Fins a set additius

En paral·lel, també destaca la d’El Horno de Mercadona, a un preu de 12,92 €/kg i que obté la nota més alta en la degustació i presenta una bona relació qualitat-preu, però té fins a set additius entre els seus ingredients.

Notícies relacionades

“Sorprenentment, els preus per quilo són en general inferiors als de fa dos anys. És cert que el sucre ha baixat des d’aleshores, però no ho ha fet l’energia, cosa que probablement apunta a una estratègia competitiva per a aquest producte de temporada”, segons l’OCU, que ha puntualitzat que, de fet, comparades amb les torrades de pastisseria “costen pràcticament la meitat”.

