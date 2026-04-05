Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
instagramlinkedin

Charles Frey Gewürztraminer Gran Cru Frankstein 2017

Charles Frey Gewürztraminer Gran Cru Frankstein 2017 / ARXIU PARTICULAR

Jaume Pont

Manresa

Els vins Alsacians són únics: Riesling, Gewürztraminer, Muscat, Pinot Gris… Tots mostren la tipicitat varietal i amb una bona acidesa que els aporta el microclima fred i plujós. Aquest Gewürztraminer de Charles Frey és superior a la mitjana, ja que és un Gran Cru: vinya de qualitat màxima dins de la regió. L’elaboració comença amb un raïm collit al punt de maduració òptim (que permetria arribar a 15 graus d’alcohol) i amb una alta concentració que s’aconsegueix amb un baix rendiment dels ceps. Els llevats comencen a transformar els sucres en alcohol, i en arribar als 13 graus es decideix aturar el procés de fermentació per mantenir 38 grams de sucre per litre. Posteriorment, es fa una criança de 10 mesos en fudres de fusta de grans dimensions, amb les seves mares fines, i un repòs a l’ampolla de 7 anys. Volum, mineralitat i notes florals són els qualificatius que es troben clarament quan el tastes. Excel·lent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents