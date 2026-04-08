Empordà, Priorat i Terra Alta: un viatge de nord a sud entre mar, pissarra i secà
Casa Gourmet presenta una selecció de vins que recorre una terra de contrastos
Maria José Cayuela
La selecció de vins d'abril de Casa Gourmet proposa un viatge per tres denominacions clau: Empordà, Priorat i Terra Alta. Tres paisatges, tres climes i un mateix fil conductor -la garnatxa- interpretada des de la influència mediterrània, la mineralitat i el caràcter continental. La proposta reuneix sis ampolles per 59 euros, enfront d'un valor real de 106 euros, la qual cosa suposa un estalvi del 44%. La selecció inclou tres projectes familiars que treballen la vinya des de perspectives diferents, permetent comparar com el territori condiciona l'estil del vi.
Abril es planteja com un recorregut geogràfic de nord a sud. Des de vinyes obertes a la mar i marcades per la tramuntana, passant per sòls de pissarra que defineixen vins de perfil mineral, fins a zones de secà amb contrastos tèrmics acusats. Tres contextos que comparteixen tradició vitivinícola, però que expressen perfils clarament diferenciats.
Coma de Vaixell 2019, la tensió del Mediterrani
A Colera, en l'extrem nord del Empordà, Hugas de Batlle conrea vinyes en terrasses enfront de la mar, on la tramuntana i els sòls pobres afavoreixen la concentració natural del raïm.
Coma de Vaixell combina cabernet sauvignon, garnatxa, syrah, merlot i cariñenya. En nas ofereix fruita vermella madura amb un fons especiat, mentre que en boca es mostra intens però àgil, amb bona acidesa, taní present i un final fresc que aporta tensió.
Fundat el 2002, el celler treballa en un entorn de forta identitat paisatgística, amb viticultura de secà i producció limitada.
Pachem Garnacha 2019, la frescor del Priorat
Des de Gratallops, Clos Pachem proposa una interpretació més lleugera i precisa del Priorat. Elaborat íntegrament amb garnatxa negra, el vi s'allunya dels perfils més concentrats per a apostar per la frescor i la definició.
Aromàticament mostra fruita vermella fresca, amb matisos cítrics i herbacis. En boca destaca l'acidesa, una textura més lleugera de l'habitual i un final net. La crítica internacional ha donat suport a aquest enfocament amb puntuacions destacades en guies especialitzades: 95 punts Decanter, 92 punts Tim Atkin, 92 punts James Suckling, 91 punts Gilbert & Gaillard, Double Gold Gilbert & Gaillard i 91 punts Guia Peñín.
Clos Pachem és el projecte personal de Michel Grupper a Gratallops. PACHEM és l'acrònim format pels noms dels seus tres fills: Paul, Charles i Emma. El celler, situat en el centre històric del municipi, va ser dissenyat per l'estudi Harquitectes amb criteris de sostenibilitat, integrant-se en l'entorn i garantint estabilitat tèrmica natural en l'espai de fermentació.
Mil·lennium 2021, estructura i caràcter continental
A la Terra Alta, Xavier Clua interpreta un paisatge de secà marcat pel contrast tèrmic i els sòls argilencs i calcaris. Mil·lennium combina garnatxa negra, cabernet sauvignon i syrah amb criança en roure francès.
En nas desplega fruita madura i notes balsàmiques. En boca és estructurat, amb taní ferm, volum i una acidesa que equilibra la potència, configurant el perfil més corpulent de la selecció.
Amb quatre generacions vinculades a la vinya, el celler combina tradició familiar i enfocament tècnic per a expressar amb claredat el caràcter del seu territori.
On trobar la selecció
La selecció de vins d'abril està disponible a casa Gourmet, el comerç electrònic gastronòmic del grup Prensa Ibérica, especialitzat en vins singulars i productes gourmet triats amb criteri. Pot adquirir-se a través del Club de Vins en casagourmet.es i a la seva app.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre