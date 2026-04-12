Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RosalíaAndrea GusartFira ArtésÀngel SimónPaula CunedaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Gambes amb salsa agredolça

Un plat de gambes a punt per servir / ARXIU

Dolors Gómez

Manresa

Ingredients

  • 600 grams de cues de gambes grosses congelades
  • 3 pebrots secs
  • 1 ceba de Figueras
  • 2 grans d’all
  • 4 tomàquets madurs
  • 100 c.c. crema de llet
  • 1 cullerada de suc de llimona
  • 1 cullerada de sucre
  • 1 cullerada de sal
  • 1 cullerada de pebre vermell dolç

Preparació

  • Tallem la ceba, i els alls ben petits. Els pebrots els tallem a tiretes primes
  • Escaldem els tomàquets i els tallem ben petits
  • Descongelem les gambes i les eixuguem
  • Posem a escalfar l’oli en una paella i ofeguem els pebrots, la ceba i l’all
  • Quan estigui a punt, afegim els tomàquets, la sal iel sucre, i ho fregim
  • Incorporem les gambes, les saltem, afegim el suc de llimona, sucre, sal, pebre vermell i, per últim, la crema de llet calenta
  • Barregem bé i coem durant 8 minuts
  • Servim immediatament

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents