Gambes amb salsa agredolça
Ingredients
- 600 grams de cues de gambes grosses congelades
- 3 pebrots secs
- 1 ceba de Figueras
- 2 grans d’all
- 4 tomàquets madurs
- 100 c.c. crema de llet
- 1 cullerada de suc de llimona
- 1 cullerada de sucre
- 1 cullerada de sal
- 1 cullerada de pebre vermell dolç
Preparació
- Tallem la ceba, i els alls ben petits. Els pebrots els tallem a tiretes primes
- Escaldem els tomàquets i els tallem ben petits
- Descongelem les gambes i les eixuguem
- Posem a escalfar l’oli en una paella i ofeguem els pebrots, la ceba i l’all
- Quan estigui a punt, afegim els tomàquets, la sal iel sucre, i ho fregim
- Incorporem les gambes, les saltem, afegim el suc de llimona, sucre, sal, pebre vermell i, per últim, la crema de llet calenta
- Barregem bé i coem durant 8 minuts
- Servim immediatament
